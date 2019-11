Vacuna japonesa contra el dengue ha sido efectiva en más de 80% de los casos

Una vacuna contra el dengue puesta a prueba por la firma japonesa Takeda Pharmaceutical Co. ha resultado efectiva en un 80.2 por ciento de los casos entre niños y adolescentes, de acuerdo con los resultados de la fase III del estudio que publicó el miércoles la revista New England Journal of Medicine.

Las pruebas involucraron a más de 20 mil niños y adolescentes en siete países, y los resultados que publica la revista se reportan al cabo de un año de haberlos vacunado.

Aun para quienes contrajeron el virus, las secuelas más severas de la enfermedad se evitaron en un 95 por ciento de los casos. Sin embargo, la vacuna no protegió de un tipo específico del dengue a jóvenes que antes no habían estado expuestos al virus.

Existen cuatro tipos de dengue. Luego de contraer cualquiera de ellos y curarse, la persona se hace inmune a ese tipo específico del virus, pero no a los demás.

“El riesgo de contraer dengue grave, también conocido como fiebre hemorrágica del dengue, aumenta si te infectas por segunda, tercera o cuarta vez”, dice la Clínica Mayo.

Entre casi una cuarta parte de los participantes del estudio que no habían estado expuestos al dengue, la vacuna de Takeda fue 75% efectiva para prevenir todos los tipos de la enfermedad.

“Es un resultado fantástico y estamos encantados”, le dijo a la agencia Reuters Derek Wallace, director de Takeda Pharmaceutical Co. para el programa global de vacunas de dengue.

A pesar de los resultados promisorios, el estudio de la farmacéutica japonesa ha generado algunas preocupaciones.

Dengvaxia, una vacuna de la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur sometida a pruebas en Filipinas en 2017, habría sido la causa de más de 600 muertes entre niños y adolescentes de ese país porque, en ciertos casos, empeoraba la salud de los que contraían dengue por segunda, tercera o cuarta vez.

Como la vacuna de Takeda Pharmaceutical Co. solo protegió parcialmente a algunos de los participantes en el estudio, el temor de que segundas, terceras o cuartas infecciones puedan ser graves y letales le resta confianza.

Evidencia preliminar indica que no protegió del tipo 3 de dengue a niños y adolescentes sin exposición previa al virus, y no hay evidencia suficiente para concluir los efectos para prevenir el dengue tipo 4.

Cada año mueren 25 mil personas entre los aproximadamente 400 millones que contraen dengue en todo el mundo, informa Reuters. En Cuba la enfermedad ha desatado recientemente una crisis en la región oriental de Cuba.

Familiares de pacientes que perdieron la vida en hospitales cubanos por causas presuntamente distintas han dicho que los médicos y funcionarios de salud les ocultaron el verdadero motivo: dengue hemorrágico.