Uruguay se suma al repudio por la represión en Cuba y pide que se respeten los derechos humanos

Alrededor de 20 personas permanecen recluidas en la unidad policial de Nueva Gerona, Isla de Pinos, acusadas de “desorden público” tras participar en la manifestación del 11 de julio.

Once de ellas pertenecen al Partido Autónomo Pinero, incluido su presidente Ramón Salazar, que llegaron hasta el parque principal de la ciudad para apoyar las manifestaciones populares.

El segundo día de su arresto, Salazar fue sacado de la celda para que presenciara un registro a su vivienda en el que le confiscaron una computadora, un televisor, el estandarte de la organización, la bandera y el escudo cubanos.

Su hija, Dayanis Salazar, quien funge como secretaria ejecutiva de la organización opositora, fue liberada junto a Yasmani Mosquera Repilado, Dairys del Toro y Ricardo de la Rosa.

“Fui arrestada cuando ya habían apresado a varios miembros de nuestra organización que habían protestado en el parque y otros jóvenes que no estaban vinculados con la oposición pero fueron a la manifestación. Cuando llegué al lugar los estaban golpeando duro y esposándolos. Yo comencé a gritar ¡Abajo la dictadura! Entonces varias mujeres y hombres de las Brigadas de Respuesta Rápida se abalanzaron hacia mí y me aguantaron, me arañaron y me pegaron. Luego me montaron en una patrulla y me condujeron a la Unidad de la policía”, relató Dayanis.

“Allí trataron de imputarnos, a mí y otros jóvenes, del delito de ‘escándalo público’ pero finalmente desistieron porque solo lleva una multa de 30 pesos. Nos tuvieron por tres días en un calabozo para hombres. Todavía quedan unos cuantos detenidos pero no sabría decir cuantos, entre ellos mi padre y mi madre Marta Arias”, dijo.

Otros tres integrantes del Partido Autónomo Pinero fueron apresados el 11 de julio pero los liberaron el mismo día.