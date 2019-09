Universidad de Costa Rica pide perdón tras expulsión de anciano que gritó "Cuba es un infierno" (VIDEO)

La dirección de la Universidad de Costa Rica, a la cual pertenece el museo de donde fue expulsado violentamente el sábado un anciano que criticó al régimen cubano, nunca fue informada de que en el acto participaría el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez.

El encuentro Cuba: Baluarte de la Solidaridad Entre los Pueblos fue convocado por simpatizantes del régimen cubano en la localidad costarricense de Alajuela, y reseñado luego por la agencia oficial Prensa Latina bajo el título de “Embajador cubano denuncia recrudecimiento bloqueo de EE.UU.”

La expulsión violenta fue grabada en video por una mujer que le gritaba al guardia de seguridad “No permita eso en mi país” y exigía respeto para el hombre, identificado más tarde como Norman del Valle.

La dirección de la Universidad de Costa Rica, que administra el museo, manifestó “sinceras disculpas a Don Norman del Valle” y dijo en un comunicado que nunca fue informada de la asistencia del diplomático de la isla, según reporta el diario La Nación, de San José.

“De la manera más sincera y, con todo respeto, me permito ofrecerle nuestras disculpas por el lamentable acontecimiento”, dice una carta remitida a Del Valle por el director de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, Francisco Rodríguez, citada por el periódico.

En un momento del video, mientras Del Valle clama “15 mil cubanos que pasaron por Costa Rica huyendo del infierno…”, uno de los dos hombres que lo halan por los brazos para sacarlo a la fuerza le quita la gorra y la lanza al suelo.

Detrás avanza una mujer que viste una camiseta con la inscripción “26 de Julio” y le grita “ignorante” a Del Valle.

El adulto mayor “llegó pegando gritos desaforados” en pleno discurso del embajador de Cuba, le dijo a La Nación Trino Barrantes, miembro del Partido Vanguardia Popular y del Comité de Solidaridad con Cuba. “Con un nivel de violencia, interrumpió y tiró una serie de papeles y el equipo de seguridad de Semilla Ramonense lo tomó por los brazos y lo sacó”.

La versión de la mujer que grabó el video, visto ampliamente en redes sociales, es diferente.

“El señor quería levantar la mano, él no hizo nada, yo lo vi”, se le escucha decir a ella mientras discute con uno de los sujetos que prácticamente arrastraron a Del Valle fuera del recinto. Y dirigiéndose a los responsables les dice: “Ustedes lo están agrediendo… se le abalanzó encima y lo agarró”.

Uno de los individuos que llega a la puerta se dirige a Del Valle y le dice “Vaya y reclame eso allá a Cuba”. La mujer que graba el video responde: “Ah, verdad, sí, sí, pero aquí uno dice lo que piensa, y no le ponen una metralleta a la jeta. Por favor”.

Luego se escucha a Del Valle denunciar, ya en la calle, lo que aparentemente estaba dispuesto a decir frente al embajador del régimen.

“Esto no es más nada que una punta de lanza contra la libertad que hay en este país”, grita, dirigiéndose a los curiosos y los transeúntes. “Ustedes son pura vida… Cuba es un infierno. No he visto ningún tico [costarricense] coger una balsa y remar pa’Cuba a ir a vivir allá”.

La carta de disculpa de la Universidad de Costa Rica aparece firmada también por el director del Museo Regional de San Ramón, William Solórzano, según El Periódico CR.

“Ante esta reprochable acción, manifestamos nuestras más sinceras disculpas a don Norman del Valle y le comunicamos que estas actitudes son absolutamente ajenas al espíritu universitario, caracterizado por el respeto y el diálogo”, reza el documento. “Tomaremos acciones para que el respeto a la libertad de opinión y de expresión se siga manifestando, como hasta la fecha, en todos los ámbitos de nuestra institución”.

Al reseñar el discurso del embajador Sánchez en el llamado “Festival de Solidaridad con el Pueblo de Cuba”, la agencia Prensa Latina omite toda referencia a Del Valle y al episodio de su expulsión. Pero dice:

“Durante el Festival, los asistentes aprobaron la Declaración de San Ramón, en la cual rechazaron las nuevas medidas de Estados Unidos para recrudecer su cerco económico contra Cuba y ratificaron su solidaridad con la Revolución cubana”.