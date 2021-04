Activista recibe una petición fiscal de 6 años de prisión por criticar a la policía: este es su testimonio

La Fiscalía Municipal de San Miguel del Padrón está pidiendo para el activista Maikel Herrera Bones seis años de privación de libertad por conversar con vecinos sobre el maltrato policial y la falta de control de los órganos encargados de la supervisión de las fuerzas del orden.

“Los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2020. Yo estaba en el pasillo de la cuartería donde resido hablando con mi tío y una vecina con relación a la mala actitud de la Policía de Cuba, cómo reprimen y maltratan a las personas, como exigen que la gente use el nasobuco, que tienen gente en prisión por no usarlo, y ellos no lo llevan tampoco y además sobre el poco caso o ninguno que hacen los agentes de control interno, de los cuerpos que supuestamente deben velar por la actitud delictiva de los policías”, relató Herrera Bones a Radio Televisión Martí.

“Un vecino policía salió de su casa diciéndome que si tengo alguna queja vaya a la estación. Yo le respondí que él podía ser oficial del MININT (Ministerio del Interior) o el MININT en persona, que yo no tengo que pedirle permiso a nadie para hablar sobre lo que yo piense porque soy mayor de edad. Salió el suegro que es policía retirado de la 9ª. Unidad y decidieron llamar a la PNR. Me condujeron a la unidad, me multaron con 60 pesos por el uso incorrecto del nasobuco y me soltaron.”

“Al otro día, 16 de abril de 2020, fueron a buscarme a mi vivienda 6 policías, me llevaron de nuevo para la estación y de ahí para el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) en las Calles 100 y Aldabó de Boyeros. Ahí me enteré que me acusaban de desacato y atentado. Fui a parar, en prisión provisional, a la cárcel para enfermos de VIH de Güines, Mayabeque, de donde, después de 7 meses, salí bajo reclusión domiciliaria. Y ahora me vienen con esto”.

Herrera Bones, residente en el Reparto Guardiola de San Miguel del Padrón, recibió la semana pasada una petición fiscal en la que aparece acusado de los delitos de atentado y desacato. El juicio no tiene señalada fecha.

"Todo ha sido fabricado por la Seguridad del Estado. En la petición fiscal dicen que agredí y lesioné a un oficial de la policía y también que ofendí a Díaz-Canel".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre de 2020 medidas cautelares de protección a favor de Herrera Bones porque “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable".