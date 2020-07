50%+1: una nueva propuesta para Cuba (VIDEO)

Una plataforma digital diseñada para recoger el voto de los cubanos sobre la necesidad de un cambio de sistema político en el país hizo su debut este viernes en las redes sociales.

50%+1, como su nombre lo indica, busca llegar -a través de "una aplicación off-line, un sitio web y una base de datos secreta"- a más del 50% de la población cubana, dentro y fuera de la isla, según se explica en la sección ¿Quiénes Somos? de su sitio en internet.

La plataforma invita a ser "parte del cambio" ejerciendo el voto a favor de la "transición hacia la democracia en Cuba", por el establecimiento de "una nueva Constitución, que responda a los intereses y necesidades políticas, económicas y sociales de todos los cubanos".

Aunque 50%+1 -insiste el impulsor de la iniciativa, el poeta y narrador cubano Luis Dener Hernández- promueve el voto secreto "hasta que no sobrepasemos la cifra de un millón de cubanos registrados", requiere del ingreso de datos personales y una foto del documento de identificación (DNI o Pasaporte) y la firma del votante.

Así lo explicó el coordinador del proyecto Demóngeles en un video publicado en su cuenta de Facebook.

La herramienta estará, además, al servicio de "todos los grupos políticos, proyectos culturales, artistas y activistas", y también podrán votar "todos los ciudadanos no cubanos, de todos los países del planeta, que deseen apoyar a los cubanos en su afán de conquistar la democracia", señala el sitio en internet.

En la descripción de la plataforma, 50%+1 promete generar "una campaña de divulgación, nacional e internacional" a medida que el número de registros vaya aumentando en la base de datos.

La iniciativa ya ha recibido cientos de comentarios a favor, y también críticas, como la de la usuaria Alhema Leyva, quien alerta sobre el riesgo de entregar datos personales en internet.

"Soy tu seguidora ferviente, pero la entrega de datos personales es de alto riesgo en los tiempos que corren con el robo de identidad que está a la orden del día. Además de que también se pueden usar datos de documentos robados, en caso de que se quiera dañar el proceso por parte del 'enemigo'. ¿Será que no existe otra alternativa?", preguntó a Luis Dener en Facebook.

Adrián Cancio, aunque calificó de excelente la idea, también expresó preocupación por las consecuencias que pudiera acarrear el voto en esta plataforma a los cubanos de la isla, donde el régimen ejerce una represión constante sobre las voces disidentes.

"Lo que me preocupa es que, los dinosaurios, son capaces (de enterarse de este procedimiento) de empezar a decomisar celulares y computadoras. Tal vez sea una locura, pero tú sabes que sí son capaces de eso por tal de obstruir este novedoso proceso", escribió.

Otros usuarios apoyan sin reservas el proyecto.

"Estoy emocionada, gracias me sumo con los ojos cerrados... dejando el beneficio de la duda, si no funciona no hay q perder cuando todo está perdido", señaló Lourdes Pérez.

Sulen Balber Valdés agradeció la inicitiva: "Genial Luis Dener, una idea pro, hay que ser creativo en estos tiempos, lo peor que puede pasar es que la dictadura apriete, y mientras más lo hace el Pueblo abre más los ojos. El exilio cubano y los opositores de la dictadura tenemos que unirnos. Bravo! Vienen tiempos buenos!", subrayó.