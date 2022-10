Una madre en La Habana Vieja cierra la calle en reclamo de medicamentos para su hijo (VIDEO)

Una mujer en La Habana Vieja cerró el paso de la calle Cuba, entre Teniente Rey y Muralla, con colchones, mesas y sillas, en protesta por la falta de medicamentos para su hijo enfermo, informó el viernes el portal Cubanet.

En un video, quedó registrado el momento en que la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, expresó estar cansada de la situación que enfrenta y aclaró que no gritaría "Patria y Vida" para no hacer política en su manifestación pacífica.



"La desesperación me llevó a esto, tengo el niño enfermo (...) Yo estoy puesta", gritó.



En otro video del incidente, publicado por el activista Albert Fonse, se observa a la mujer quejándose de que lleva quince días durmiendo en el piso.

Cubanet informó que la policía acudió a la zona de la protesta y, al parecer convenció a la señora de que abandonara su manifestación para reanudar el paso de los vehículos por la calle bloqueada.

Esta semana un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló que Cuba se hunde en la extrema pobreza.

El OCDH destacó que ocho de cada diez cubanos no consigue medicamentos que necesita en la farmacia. "Un 57% los obtuvo gracias a la ayuda de iglesias (el 8%), familiares en el extranjero (17%) o por otras vías (mercado negro, solidaridad interpersonal, trueques)”, señaló la organización.



Otro dato del estudio evidenció que "la mayoría de la población (56%) se ve en la necesidad de hacer algún tipo de regalo o pagos para ser atendidos en el sistema de salud pública", evidenciando la crisis del sector sanitario.