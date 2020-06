Una ley impulsada por Marco Rubio y Bob Menéndez para proteger a la minoría uigur en China

Un proyecto de ley impulsado por los senadores cubano americanos Marco Rubio y Bob Menéndez para proteger a la minoría uigur en China, fue promulgado este miércoles por el presidente Donald Trump.

Rubio y Menéndez, junto con otros legisladores de ambos partidos, presentaron el proyecto en el 2018 en respuesta a la política sistemática de represión cultural y religiosa desatada por el gobierno central chino en la región de Xinjiang contra los uigures, una minoría musulmana.

Rubio aplaudió la decisión del presidente Trump de ratificar el proyecto de ley y destacó que es la primera legislación del mundo que intenta proteger a los uigures.

“Es un paso importante para contrarrestar los abusos totalitarios y horrorosos del gobierno chino en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang”, subrayó el republicano de la Florida en un comunicado de prensa.

Menéndez, senador demócrata de New Jersey, ha dicho que esta medida demuestra que Estados Unidos no hará caso omiso a lo que ocurre en Xinjiang, “aunque la administración Trump no le ha dado prioridad a la trágica situación en Xinjiang”.

El Departamento de Estado ha deplorado la situación de los uigures y otras minorías en China, y ha exigido a China a respetar la libertad de culto de dichas comunidades.

Organizaciones como Amnistía Internacional estiman que hay mas de un millón de uigures confinados en campos de concentración en la región, donde las autoridades intentan erradicar sus tradiciones e ideales.

Amnistía también ha denunciado que el gobierno chino utiliza tecnología sofisticada para vigilar a la comunidad, además de fomentar el traslado de ciudadanos de la etnia Han a la región con el fin de reducir los rasgos de la cultura uigur.