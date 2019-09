Una foto pone en aprietos a Justin Trudeau

El equipo de campaña del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, intentaba el jueves contener un escándalo creciente tras la publicación de una fotografía en donde sale con el rostro pintado de marrón durante una fiesta de disfraces de 2001 con la temática “Noches Árabes” y otros dos incidentes similares.



A un mes de la elección en donde busca reelegirse, Trudeau, de 47 años, suplicó a los canadienses que los perdonaran.



“Debí pensarlo entonces, pero no lo hice y lo lamento profundamente", dijo Trudeau. "Fue una estupidez”.

La revista Time, que publicó la foto el miércoles, dijo que la tomó del anuario de la West Point Grey Academy, una escuela privada en Columbia Británica donde Trudeau fue docente antes de dedicarse a la política. En la foto se le ve a sus 29 años con turbante, túnica y con maquillaje oscuro en manos, cara y cuello.



El líder conservador Andrew Scheer, quien se enfrenta a una contienda reñida con el primer ministro en la elección del 21 de octubre, reaccionó diciendo que Trudeau “no es apto para gobernar este país”.



La mañana después de publicarse el artículo, Trudeau no dio señales de que podría renunciar y nadie de su Partido Liberal le ha pedido hacerlo. Muchos liberales, algunos de ellos de alguna minoría étnica, se reunieron con él en señal de apoyo, un reflejo de la gran benevolencia por su defensa pasada a la diversidad y la inmigración.



El ministro de Defensa Harjit Sajjan, un liberal que es sij, dijo que lo que Trudeau hizo estaba mal, pero que el premier en el pasado ha defendido a las minorías. Trudeau nombró a Sajjan, el primer jefe de defensa sij de Canadá, en 2015.



Greg Fergus, un miembro liberal negro del Parlamento, dijo que hay mucha confusión y dolor entre la comunidad negra, pero señaló que el primer ministro se disculpó.



“Creo que la verdadera medida del hombre, y de lo que debemos estar hablando, son las cosas impresionantes que ha hecho a favor de la diversidad”, dijo Fergus.



La foto fue tomada en la cena anual de la escuela, cuyo tema ese año era el de "Las mil y una noches", y él se disfrazó del personaje de "Aladino". Dijo que no era la primera vez que lo hacía: se pintó la cara para interpretar una versión del "Banana Boat Song (Day-O)" (la canción de Harry Belafonte conocida también como el "Calipso bananero") en un espectáculo de nuevos talentos.



Global News también reportó un tercer incidente, al difundir un breve video de Trudeau con la cara pintada mientras levantaba sus manos al aire y sacaba la lengua. Una vocera del Partido Liberal dijo que el video era de principios de los 1990. La televisora canadiense indicó que no era claro en dónde se grabó el video.



Trudeau ha defendido la diversidad, el multiculturalismo y la inmigración, y es admirado por liberales en todo el mundo por sus políticas en la época del presidente Donald Trump, al aceptar Canadá a más refugiados que Estados Unidos. Su gobierno también ha defendido enérgicamente el libre comercio y legalizó el cannabis.