Una cubana será la encarnación de Cenicienta en Hollywood

La cantante cubana-estadounidense Camila Cabello debutará como actriz protagonizando una película que reinterpretará en clave moderna el clásico cuento de "Cinderella", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

​Cabello contará para sus primeros pasos en Hollywood con la ayuda de Kay Cannon, la realizadora de la comedia "Blockers" (2018) y que será la directora y guionista de esta nueva película todavía sin título.



El otro gran nombre detrás de este proyecto del estudio Sony es el del comediante y presentador televisivo James Corden, que dio forma a la idea original para esta cinta y que figurará como productor del largometraje.



Aunque por el momento no se conocen exactamente los detalles del argumento, las fuentes de The Hollywood Reporter apuntaron que esta

cinta aportará una nueva mirada a la historia de "Cinderella" con un

toque musical.



Se espera que Cabello no solo sea la estrella del reparto sino que también se involucre plenamente en la banda sonora. Exintegrante del famoso grupo juvenil Fifth Harmony, Cabello es, con solo 22 años, una de las estrellas con más presente y futuro del panorama musical latino.



La artista publicó en 2018 su álbum debut en solitario, "Camila", que contenía el tema "Havana", uno de los grandes éxitos musicales en todo el mundo el año pasado.



El vídeo en YouTube solo con el audio de esta canción, que contaba con Young Thug como invitado, acumula más de 1.535 millones de reproducciones, mientras que el videoclip en la misma plataforma supera los 755 millones de visionados.



Cabello recibió dos nominaciones en la 61 edición de los Grammy: mejor actuación de pop solista por "Havana (Live)" y mejor álbum de pop vocal por "Camila".

La latina tuvo además un gran protagonismo en la gran gala de la música, ya fue la encargada de la actuación inicial de la ceremonia, en la que cantó "Havana" acompañada por Young Thug, Ricky Martin, Arturo Sandoval y J Balvin.