El mayor aliado contra la desinformación durante la pandemia de COVID-19 es el periodismo independiente

Los regímenes autoritarios son conocidos por perseguir dentro de sus fronteras a periodistas y a otros críticos. Hoy, dicen grupos observadores, están cada vez más amenazando la libertad de prensa más allá de sus fronteras.

En un informe de Freedom House del 4 de febrero, este grupo identifica a los regímenes de Rusia, la República Popular China y a la República Islámica de Irán como los principales culpables.

“Exiliados en todo el mundo describen la vigilancia, asaltos, e incluso secuestro y asesinato como constantes amenazas que limita su capacidad de hablar libremente”, dijo el presidente de Freedom House Michael J. Abramowitz.

El informe titulado “Out of Sight, Not Out of Reach“ [(Fuera de la vista, no fuera del alcance) PDF, 18 MB, en inglés], documenta 608 casos de represión transnacional, incluyendo asesinatos, secuestros, asaltos, detenciones y deportaciones ilegales.

La libertad de prensa es un principio básico en la democracia que ayuda a mantener el equilibrio del poder en el gobierno. En Estados Unidos este derecho esencial está protegido por la Primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Cuando se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo, periodistas de todo el mundo enfrentan graves riesgos por sus reportajes. En Birmania el régimen militar ha encarcelado a docenas de periodistas desde que tomara el poder el 1 de febrero

El golpe hizo retroceder a las libertades de prensa en Birmana “diez años en diez dias”, indica el grupo de defensa de los periodistas Reporteros sin Fronteras (RSF, en inglés), agregando que los periodistas enfrentan amenazas, intimidación y censura. El régimen militar de Birmania ha prohibido ciertas palabras (en inglés) como “golpe” y “régimen”.

Durante el fin de semana dos reporteros fueron agregados a la lista de buscados de la junta de #Myanmar (Birmania), y el reportero independiente de #Japón Yuki Kitazumi fue arrestado. @RSF_inter denuncia esta descarada persecución de periodistas, ¡19 de los cuales pueden ser arrestados en cualquier momento! #WhatsHappeningInMyanmar (Qué está ocurriendo en Birmania)

19 de abril de 2021

En el Índice Mundial de la Libertad de Prensa de 2021 (en inglés), de RSF, difundido el 20 de abril, Birmania figura junto a la República Popular China (RPC), Irán y Rusia en las filas de los peores infractores. Entre 180 países Birmania figura en el puesto 140, mientras que Rusia, Irán y las RPC figuran cada uno cerca del final de la lista; 150, 174 y 177, respectivamente.

Pekín “continúa con la censura de Internet, vigilancia y propaganda a niveles sin precedentes”, dice RSF.

Freedom House agrega que “China realiza la campaña más sofisticada, global y extensa de represión transnacional en el mundo”.

Gulchehra Hoja es una de la media docena de periodistas de Radio Free Asia (RFA) a cuyos familiares la RPC ha perseguido en respuesta a sus reportajes. Desde que Hoja, una estadounidense uigur, comenzó a cubrir las violaciones a los derechos humanos por la RPC en Sinkiang, las autoridades de la RPC han arrestado a 24 de sus familiares en China.

Hoja afirma que ella y sus colegas seguirán adelante con su trabajo. “Nosotros estamos libres. Tenemos [una] responsabilidad de actuar”.

El régimen de Irán también persigue a los periodistas fuera del país, amenazando a reporteros en el extranjero, realizando ataques cibernéticos en las computadoras de los periodistas y arrestando a familiares de los periodistas en Irán, según indica Freedom House.

El hostigamiento y la obstrucción a los reporteros, por parte de Moscú, está en aumento a niveles “sin precedentes y a veces violentos”, indica RSF. Los líderes de Rusia arrestan a periodistas en su país y vigilan y amenazan a reporteros fuera del país.

El régimen también ha fracasado en actuar en contra de Ramzan Kadyrov, un líder en la República de Chechenia partidario del Kremlin, cuya campaña contra los periodistas y otros incluyen la tortura y las muertes extrajudiciales, según informa Freedom House.

“La era moderna y la tecnología nos permiten saberlo todo”, dijo Kadyrov en 2018, de acuerdo con el informe. “Podemos encontrar a cualquiera de ustedes”.

Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, calificó la libertad de expresión como “una piedra angular del gobierno libre”. Entendía que sin la libre expresión “la constitución de una sociedad libre se disuelve, y la tiranía se erige entre sus ruinas”.