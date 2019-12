Un diciembre raro en el balompié europeo

Por primera vez en mucho tiempo algo raro, bonito e interesante está pasando en el fútbol europeo. Y por lo menos hasta ahora, pinta como una temporada distinta y no aburrida en las ligas más importantes del planeta.

No me acuerdo la última vez que en el mes de diciembre la Juventus de Turín NO estuviera al frente del calcio italiano.

No me acuerdo la última vez que el Bayern Múnich no estuviera al frente de la Bundesliga en Alemania.

Si me acuerdo la última vez que Liverpool dominaba la liga premier de Inglaterra en diciembre. ¿Quieren saber cuándo fue? hace 40 años. Sí, oyeron bien, hace más de dos generaciones. Mientras que el actual campeón y favorito, el Manchester City, el club que dirige el español Pep Guardiola, ya estaba a 11 puntos del primer lugar cuando se escribió este artículo.

En la liga francesa, el Paris Saint Germain, ya no es la bestia negra que fue en años anteriores y se ve vulnerable.

Pero como nada es perfecto en este mundo, en España, el Barcelona y el Real Madrid están al frente de la liga. Estos dos me han arruinado la fiesta, por ahora.

En la liga europea de campeones varios grandes y ex monarcas europeos han tenido que luchar más de la cuenta para clasificar, o aún no han podido clasificar, a los octavos de final.

Y el equipo más rico que tenía el planeta hace 10 años, el Manchester United, ni siquiera pudo clasificar a la Liga europea de Campeones y está sufriendo más de la cuenta en el noveno puesto en la liga premier.

Varios excampeones continentales como el Chelsea, Borussia Dortmund y Benfica están a punto de estrellarse fuera de la Champions mientras que el Leipzig (de la antigua Alemania comunista) y el Zenit de San Petersburgo, Rusia, (la cuna del comunismo europeo) está en la lucha por los octavos de final de la codiciada y bien pagada Liga Europea de Campeones.

Será una primavera muy interesante en el fútbol del viejo continente. Y aunque es posible que alguno que otro favorito se recupere y gane su liga, por lo menos pudimos decir que por un tiempito el balompié en Europa estaba patas arriba por todo el continente. Excepto en España, donde los mismos de siempre están al frente de la liga. De cualquier manera el 90% es sorpresa, por lo menos hasta ahora, y hay que ver si esas sorpresas duran hasta mayo.

