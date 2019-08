Un cubano llega a Miami en la panza de un avión de pasajeros

Un cubano procedente de La Habana llegó a Miami en el compartimiento de carga de un avión Charter este jueves a la medianoche, informó la cadena local Telemundo 51.

El hombre fue identificado como Yunier García Duarte, residente en Santiago de Las Vegas. En su ropa tiene un logotipo de la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos (ECASA-Cuba).

Trabajadores del aeropuerto en Miami enviaron tomas de video a Telemundo donde se observa a García rodeado de agentes de seguridad de la terminal aérea, junto a la aeronave del vuelo 704 de Swift Air.

Un trabajador que prefirió no ser identificado relató cómo encontraron a García Duarte. “Abrimos la puerta, como de costumbre y cuando uno se mete a bajar las maletas, sentimos un ruido. Alguien gritó: ‘Vengan para acá que a lo mejor se escapó un perro’, de los que traen las personas que vienen a vivir a Estado Unidos, y cuando vamos a abrir esa parte sentimos una voz que grita: ¡No, no es un perro, no es un perro, soy yo!”.

Según indicó el trabajador, García solo pidió agua y dijo que estaba muy cansado.

El joven se identifica en su perfil de Facebook como trabajador del Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.

Una tía del polizón confirmó a Telemundo la identidad del joven, se alegró de encontrarlo bien y declaró que lo que más quisiera es “que se pudiera quedar en Estados Unidos para su mejor futuro”.

Yunier García Duarte se encuentra en una difícil situación legal, debido a que ya no existe la ley Pies Secos-Pies Mojados, que le permitía quedarse en el país si pisaba suelo estadounidense.

En varios videos publicados en redes sociales se puede ver al hombre interpelado por oficiales, en otro, firmando un documento, con comentarios de uno de los presentes: “Se embarcó, está firmando la deportación (…) ese mañana está en Cuba”.