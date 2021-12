Alivio y preocupación de los artistas que protestaron frente al ICRT el 11J

Gran parte de los artistas que protestaron el 11 de julio frente al ICRT y que estaban acusados de desorden público recibieron el sobreseimiento de la causa abierta en su contra, informó el diario digital 14ymedio.

Uno de los beneficiados es el actor Reinier Díaz, quien dijo a 14ymedio que cuando firmó el sobreseimiento de su causa las autoridades le comentaron que “la actitud” con el dramaturgo Yunior García Aguilera y la curadora Solveig Font “era otra”.

La situación de García Aguilera y Font es confusa, y ambos están fuera de Cuba, precisó el diario.

El historiador Leonardo Fernández Otaño confirmó en redes sociales que firmó su sobreseimiento, pero expresó preocupación por la situación de otras personas.

El académico siente que lo salvan “los privilegios de ser blanco e intelectual”, mientras que los jóvenes de La Güinera "no han tenido esa misma suerte" y están recibiendo “condenas injustas”.

El actor Daniel Triana reaccionó de forma similar por medio de una declaración publicada en Facebook, en la cual plantea una serie de preguntas:

¿Por qué a mí me sobreseen la causa y a Jonathan Torres Farrat (de 17 años) lo mantienen preso?

¿Por qué a mí me arrestan 24 horas por protestar frente al ICRT y a Diubis Laurencio lo asesinan por la espalda?

¿Por qué a mí no me van a acusar por gritar LIBERTAD y a los muchachos de La Güinera les echan 15 años por hacerlo?

¿Por qué? ¿Las leyes para unxs sí y para otrxs no?

"Para el que aún no se entera: la justicia en Cuba es un parchís, es plastilina, es un retablo de la Seguridad del Estado, a su vez a las órdenes del PCC", declaró Triana, conocido como Danielito Tri Tri.

"Los jueces son marotes, los fiscales títeres de guante, los abogados títeres planos. La justicia en Cuba es el cubilete de la familia de Birán y sus acólitos. La justicia en Cuba no existe", aseveró.

Triana concluyó su texto con exigencias. "Libertad inmediata para lxs más de 800 presxs políticxs en Cuba. No más impunidad. No más familias sufriendo. No más horror. No quiero que un oficial de la policía política me lleve a firmar el sobreseimiento a Zapata y C, ni que un instructor penal me diga que estará mi causa archivada si me sigo portando bien. Quiero que liberen a todas y todos".

"No voy a parar. Libertad libertad libertad. Es un bella palabra para entregar la vida por ella", dijo Triana.

Otras personas detenidas el 11J frente al ICRT y que se encontraban con restricción de movimiento son Edel Carrero, Javier Pérez Rodríguez, Juan Carlos Sáenz Calahorra, Raúl Prado, Gretel Medina y Aminta Calzado.