Uigures se mantienen enfocados ante visita de la ONU a China

ZAPORIYIA, Ucrania (AP) — Varias mujeres y niños fueron evacuados de una planta siderúrgica que es el último reducto defensivo en las bombardeadas ruinas de la ciudad portuaria de Mariúpol, mientras que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó al presidente de Ucrania en la capital del país en una muestra del apoyo estadounidense.



Fuerzas ucranianas combatían pueblo a pueblo la ofensiva rusa en la costa sureña de Ucrania y el corazón industrial en el este del país. Cada vez más civiles huyen de ataques aéreos y de artillería, conforme la guerra llegaba hasta su puerta.



Se cree que hay unas 100.000 personas atrapadas en la cercada Mariúpol sin comida, agua o medicinas suficientes. Naciones Unidas confirmó este domingo que ha comenzado un operativo para evacuar a civiles de una planta siderúrgica en la ciudad ucraniana.



Un vocero del servicio humanitario de la ONU, Saviano Abreu, dijo a The Associated Press que la gestión para sacar a la gente atrapada en la planta Azovstal se está realizando con el Comité Internacional de la Cruz Roja y en coordinación con funcionarios rusos y ucranianos.



Calificó la situación de "sumamente compleja" y declinó dar más detalles.

Unos 1.000 civiles al parecer están atrincherados en con unos 2.000 combatientes ucranianos en la planta siderúrgica, que data de la era soviética y que es la única parte de Mariúpol que no ha caído en manos rusas.

Pelosi, una demócrata de California que es segunda en la línea de sucesión presidencial, es la legisladora estadounidense de mayor rango en viajar a Ucrania desde que Rusia invadió el 24 de febrero. Su visita del sábado se produjo pocos días después de que Moscú lanzó cohetes contra la capital durante una visita del secretario general de la ONU, António Guterres.



Durante una conferencia de prensa el domingo en la ciudad polaca de Rzeszow, Pelosi dijo que ella y otros miembros de una delegación de congresistas de Estados Unidos se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en la capital Kyiv durante tres horas y le llevaron "un mensaje de agradecimiento del pueblo estadounidense por su liderazgo".



El legislador demócrata de Colorado, Jason Crow, un militar veterano y miembro de los comités de inteligencia y servicios armados de la Cámara de Representantes, dijo que llegó a Ucrania con tres áreas de enfoque: "Armas, armas y armas".



La oficina de Pelosi no indicó dónde fue la reunión, pero la luz en el video y otros detalles sugerían que se había celebrado el sábado.



Las fuerzas rusas se han embarcado en una importante operación militar para apoderarse de partes significativas del sur y el este de Ucrania tras su fracaso en la captura de Kyiv. Mariúpol, una ciudad portuaria en el mar de Azov, es un objetivo clave debido a su ubicación estratégica cerca de la península de Crimea, que Rusia arrebató a Ucrania en 2014.



"Todos los líderes del mundo libre saben lo que Rusia le ha hecho a Mariúpol. Y Rusia no quedará impune por esto", dijo Zelenskyy en su mensaje nocturno por video. Advirtió que Rusia estaba "reuniendo fuerzas adicionales para nuevos ataques contra nuestro ejército en el oriente del país".



Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que 46 personas fueron evacuadas de áreas cerca de la planta de Azovstal.



Un miembro destacado del Regimiento Azov, la unidad ucraniana que defiende la planta, dijo el sábado que 20 mujeres y niños habían sido evacuados de la planta. Naciones Unidas no confirmó el reporte.



Abreu explicó que la organización negocia con autoridades en Moscú y Kyiv, aunque no podía dar detalles sobre los esfuerzos "debido a la complejidad y fluidez de la operación".



"Ahora mismo hay en marcha contactos de alto nivel con todos los gobiernos, Rusia y Ucrania, para asegurarnos de que podemos salvar a los civiles y respaldar la evacuación de civiles de la planta", dijo Abreu a The Associated Press. El vocero declinó confirmar imágenes de video compartidas en medios sociales que supuestamente mostraban vehículos identificados de la ONU en Mariúpol.

Ucrania ha atribuido el fracaso de los numerosos intentos de evacuación a los constantes ataques rusos.



En la localidad de Lyman, en la región de Donetsk, donde al menos la mitad de la población ha huido de bombardeos rusos, unos 20 ancianos y niños se aferraban a bolsas, perros y gatos para subir a un minibús con un cartel que decía "evacuación de niños" en ucraniano. El vehículo salió a gran velocidad hacia la ciudad de Dnipro, mientras se oían explosiones lejanas.



"Los liberadores han venido y nos han liberado, ¿de qué? ¿De nuestras vidas?", dijo Nina Mihaylenko, profesora de lengua y literatura rusa, en alusión a las fuerzas rusas.

Galina Zuev y su esposo, Aleksander, decidieron quedarse, reacios a abandonar el lugar donde han pasado toda su vida.



"No vivo muy bien. Aquí hay una guerra. Atacan todo el tiempo. Las ventanas de nuestra casa han reventado. Hay misiles en los jardines", dijo Galina, de 68 años. "Da miedo".