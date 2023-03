Fake #1: “Con su declaración sobre Crimea, Victoria Nuland confirmó la posición de Rusia sobre la implicación directa de EEUU en el conflicto”

Realidad: Estados Unidos no “declaró la guerra a Rusia” ni son partícipes de las acciones de combate en Ucrania. La afirmación de lo contrario es resultado de la propaganda rusa basada en una cita sacada fuera del contexto de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EEUU, Victoria Nuland, sobre la posible ofensiva a Crimea por parte del ejército ucraniano.

Victoria Nuland, durante su discurso del 16 de febrero en el evento del Centro Carnegie acerca de la guerra rusa contra Ucrania, afirmó que EEUU considera que las bases militares del Kremlin en la temporalmente ocupada Crimea son un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La subsecretaria de Estado de EEUU recordó que tras la anexión de la península ucraniana, Rusia no solo transfirió equipos militares a Crimea, desde donde lanza misiles y drones iraníes sobre la población civil de Ucrania, sino que también desencadenó violaciones masivas de los derechos humanos, persecuciones criminales de la población que está en desacuerdo con la ocupación y otras acciones ilegales.

En este contexto, Nuland reiteró que Crimea es un territorio soberano de Ucrania, que tiene derecho a la autodefensa contra los invasores rusos. “Rusia ha construido ingentes instalaciones militares en Crimea, éstos son objetivos legítimos que Ucrania ataca y nosotros lo apoyamos. Ucrania no estará a salvo hasta que Crimea esté al menos desmilitarizada”, subrayó Nuland (ver vídeo en 00:39:00).

Los representantes de EEUU, así como otros aliados de Ucrania han dicho en repetidas ocasiones que Ucrania, en su soberano territorio, puede recurrir a todo tipo de métodos de autodefensa contra la agresión rusa, accesibles para las FFAA ucranianas. Los ataques a los ocupantes rusos en Crimea no se diferencian en nada de los ataques a los invasores de la región de Donetsk. Ambas regiones son territorios ucranianos temporalmente ocupados que serán liberados del ejército ruso.

Fake #2: “ Washington asume que Kyiv será derrotada ”

Realidad: Victoria Nuland no mencionó nada sobre la “derrota” de Urania en la guerra rusa. Al contrario, Nuland subrayó que Ucrania lucha no solo por su independencia, sino también por los valores democráticos y el orden mundial global que el dictador ruso decidió cambiar según sus preferencias. Por otro lado, la subsecretaria de Estado puntualizó que la guerra rusa “podría terminar mañana si Putin dejara de combatir y abandonara Ucrania”.

“Esto debe terminar con una derrota estratégica de Putin. Esto debe terminar con el hecho de que Putin ya no podrá… regresar a Ucrania ni en seis meses ni en seis años. Esto debe terminar con un “no” decisivo dicho al autócrata con ambiciones imperiales del siglo XVIII o XIX no solo por el país que él [Putin] invadió, sino también por todo el mundo civilizado. Si no lo hacemos, cualquier otro dictador de este planeta intentará hacer lo mismo, desestabilizando el orden que, en gran medida, ha garantizado nuestra seguridad y prosperidad en general durante las últimas décadas”, dijo Nuland (ver vídeo en 00:44:26).

Fake #3: “ Nuland insinuó el estatus nuclear de Ucrania: EEUU ayudará en secreto ”

Realidad: La subsecretaria de Estado de EEUU, Victoria Nuland, no habló sobre las intenciones de Estados Unidos de restablecer el estatus nuclear de Ucrania, se trata de una noticia falsa rusa. La desinformación se basa en las palabras de Victoria Nuland sobre la creación de un nuevo modelo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un ejército que no solo ganará la guerra, sino que también impedirá otra futura invasión hipotética de Rusia. El renacimiento de las fuerzas nucleares en Ucrania no ha tenido lugar en su discurso.

Nuland enfatizó que EEUU y aliados deben ayudar a Ucrania a asegurar una alta capacidad de defensa, dado que la única garantía de una existencia pacífica de Ucrania es un ejército fuerte.

“Incluso cuando haya una paz justa, debe haber un plan a largo plazo sobre la formación del ejército de futuro de Ucrania que pueda frenar cualquier ansia futura de Putin. Esto significa que nosotros debemos apoyar a Ucrania y ayudarle a construir una defensa antiaérea integrada y duradera, una guardia fronteriza de alta calidad y a largo plazo y la capacidad de patrullar sus mares”, concluyó Nuland (ver vídeo en 00:31:35).

Ucrania nunca ha hecho declaraciones sobre su intención de adquirir o crear armas nucleares. Ucrania no ha dado razones para dudar de su estado no nuclear y siempre ha permanecido abierta para los expertos internacionales en el campo de la energía nuclear. En todas las instalaciones nucleares de Ucrania, incluyendo las centrales nucleares, se han realizado inspecciones por los expertos de la OIEA con regularidad. La agencia internacional también ha organizado en Ucrania en repetidas ocasiones diferentes eventos dirigidos a la contribución para ayudar a fortalecer el liderazgo, la gestión de la seguridad y la cultura de la seguridad en las instalaciones nucleares y los organismos reguladores. Todas las inspecciones internacionales de las instalaciones nucleares de Ucrania han sido exitosas.