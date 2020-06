Twitter bloquea video de Trump sobre Floyd (VIDEO)

Twitter bloqueó este jueves un video de campaña del presidente Donald Trump --uno de sus usuarios con más seguidores-- en homenaje a George Floyd por un reclamo de derechos de autor.



“Este contenido ha sido desactivado en respuesta a un reclamo del propietario de los derechos de autor”, dice un mensaje colocado por la red social sobre el video publicado por la cuenta @TeamTrump.

El texto del tuit aún puede leerse: "Estamos trabajando por una sociedad más justa, pero eso significa construir, no derribar. Unir manos, no lanzar puños. Mantener la solidaridad, no rendirse a la hostilidad".

La muerte de Floyd durante su arresto, el pasado 25 de mayo en Minneapolis, ha desatado protestas y la activación del toque de queda en varias ciudades del país.

El video, que incluye imágenes de Floyd, escenas de las protestas pacíficas y también del vandalismo paralelo a las manifestaciones, puede verse en el canal de YouTube de Trump.

“Según nuestra política de derechos de autor, respondemos a quejas válidas sobre derechos de autor que nos envió un propietario de los derechos de autor o sus representantes autorizados", explicó Twitter en un comunicado.

Team Trump respondió con un tuit: "Twitter y @Jack están censurando este mensaje alentador y unificador del presidente Trump después de la tragedia de #GeorgeFloyd. El mismo discurso que los medios se negaron a cubrir. Aquí está el enlace de YouTube. MIRA Y HAZLO VIRAL: http://youtu.be/0P40rSPTRKI".

Esta es la última acción de Twitter contra Trump, quien amenazó con tomar represalias contra las empresas de redes sociales, reportó Associated Press.

Policían acusados comparecen ante el Tribunal

Mientras, los tres policías de Minneapolis acusados de "instigación pacífica" en el asesinato de George Floyd –el hombre de raza negra cuya muerte a manos de un policía diera origen a protestas en masa– hicieron este jueves su primera presentación en un Tribunal.

La fianza fue establecida en 750.000 dólares para cada uno.

Son acusados de participación pasiva e incitación de asesinato en segundo grado e instigación y homicidio en segundo grado, reportó Associated Press.

Si fueran declarados culpables, enfrentarían una condena de 40 años en prisión.

Derek Chauvin, el policía que mantuvo a Floyd por nueve minutos, apretado con la rodilla contra el pavimento, es acusado de asesinato en segundo grado y no hizo acto de presencia este jueves.

La fiscalía mantiene que el haber mantenido a Floyd apretado con la rodilla en el cuello, evitó que la víctima pudiera respirar y provocó su muerte.

Su fecha en el Tribunal es el 8 de junio. Si Chauvin fuera declarado culpable, sería condenado a 40 años de prisión por asesinato con 10 años adicionales por homicidio.

(Con información de Associated Press y redes sociales)