Trump viaja a frontera para presionar por muro; podría declarar emergencia

El presidente Donald Trump dijo el jueves que probablemente declarará emergencia nacional para asegurar los fondos que se necesitan para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, si es que no puede llegar a un acuerdo con los demócratas en el Congreso.



En conversación con periodistas en la Casa Blanca antes de viajar hacia la ciudad fronteriza de McAllen en Texas y en el vigésimo día de una paralización parcial del gobierno, Trumpin sistió en que tenía derecho a declarar una emergencia nacional por la inmigración.



El mandatario atacó a los líderes demócratas del Congreso, que se oponen a su pedido de fondos, y dijo que son menos "honorables" que China.



"Francamente, creo China es en muchos temas más honorable que los llorones Chuck y Nancy. Realmente lo creo. Creo que es mucho más fácil tratar con China que con el partido opositor", sostuvo Trump en referencia a la presidenta de la Cámara de representantes Nancy Pelosi y al líder demócrata del Senado Chuck Schumer.



Trump ha demandado 5.700 millones de dólares en fondos para un muro en conversaciones con líderes del Congreso, pero los demócratas se han mantenido firmes en su oposición a proporcionar dinero, lo que ha provocado una paralización parcial de cerca de un cuarto del gobierno por falta de fondos.



El plan del mandatario fue una promesa de su campaña presidencial de 2016 y el mes pasado dijo que estaría "orgulloso" de cerrar el Gobierno por el tema, pero desde entonces ha culpado a los demócratas.



Los críticos dicen que la medida de declarar una emergencia sería ilegal y planean impugnarla de inmediato en la corte. Incluso algunos republicanos que quieren construir un muro han dicho que no quieren que se le saque dinero al Ejército para pagarlo.



Trump viaja a Texas con los dos senadores del estado, los republicanos John Cornyn y Ted Cruz.



Respaldado por la mayoría de los republicanos en el Congreso y de sus más fervientes partidarios, Trump ha dicho que no firmará ninguna ley para reabrir al Gobierno que no otorgue los fondos para el muro.



Trump afirma que los inmigrantes indocumentados y las drogas ilegales están entrando en cantidades por la frontera con México, pese a que las estadísticas muestran que la inmigración ilegal allí está en un mínimo de 20 años y que muchos cargamentos de drogas probablemente entran de contrabando a partir de puertos legales.



Los demócratas acusan a Trump de usar tácticas de amedrentamiento y de propagar información engañosa sobre la situación fronteriza para cumplir con una promesa de la campaña de 2016 mientras prepara su carrera para la reelección en 2020.

(Reuters)