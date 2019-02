Trump vetaría impugnaciones a su declaración de emergencia

WEST PALM BEACH, Florida - El presidente Donald Trump está preparado para emitir el primer veto de su gobierno si el Congreso rechaza su declaración de que hay una emergencia nacional en la frontera con México, dijo el domingo un importante asesor presidencial.



"El presidente va a proteger su declaración de emergencia nacional", afirmó Stephen Miller, alto asesor de la Casa Blanca, en el programa televisivo "Fox News Sunday". A la pregunta de si eso significa que Trump está listo para vetar una resolución que desapruebe su medida, Miller añadió: "Él va a proteger su declaración de emergencia nacional, garantizado”.



La Casa Blanca se prepara para luchar en diversos frentes luego de que el esfuerzo del presidente por saltarse al Congreso para financiar el muro que prometió enfrenta críticas de ambos partidos y varias impugnaciones legales. Después de que los legisladores demócratas y republicanos bloquearon su solicitud para recibir miles de millones de dólares con el fin de cumplir su propuesta distintiva de campaña, el hecho de que Trump haya declarado una emergencia nacional el viernes le permite disponer de miles de millones asignados a construcciones militares y aplicarlos en construir el muro en la frontera.



El secretario de Justicia de California, Xavier Becerra, le dijo a la cadena ABC que su estado demandará “de un momento a otro” para bloquear la orden, luego que la Unión Americana de Libertades Civiles y el grupo sin fines de lucro Public Citizen anunciaron el viernes que demandarían.



Miller insistió en que el Congreso le da al presidente un amplio margen de acción bajo la Ley de Emergencias Nacionales. Pero la declaración de Trump va más allá que emergencias previas en la canalización de dinero luego que el Congreso bloqueó su pedido de fondos para el muro, lo que casi seguramente desempeñará un papel importante en las impugnaciones legales.



Colaboradores del mandatario admiten que éste no puede cumplir su promesa de construir un muro para cuando los votantes decidan si lo reeligen el año próximo, pero insisten en que su base de votantes seguirá respaldándolo mientras no se perciba que él se dio por vencido en su lucha por erigir la barrera.



El senador demócrata Chris Coons le dijo a la CBS el domingo que él piensa que el Congreso necesita actuar para defender sus poderes sobre los fondos.



"Pienso que no debemos sentar el terrible precedente de dejar que un presidente declare una emergencia nacional simplemente como forma de soslayar el proceso del Congreso para asignar fondos”, dijo.



El representante republicano Will Hurd, crítico de las políticas fronterizas de Trump, indicó que respaldaría una propuesta de ley para revisar la declaración de emergencia, diciendo que ésta “sienta un precedente peligroso”.



"Lo que me preocupa es que nuestro gobierno no fue diseñado para operar por emergencia nacional”, dijo a la CBS.



Un aliado de Trump, el representante republicano Jim Jordan, le dijo a la ABC que piensa que hay suficientes votos republicanos en la Cámara de Representantes para impedir que una súper mayoría anule el veto.



“Así que se va a resolver en las cortes; tendremos que esperar y ver qué pasa”, afirmó.