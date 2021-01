Trump levanta algunas restricciones de vuelos; Biden revertiría esta medida

Melania Trump se ha despedido de los estadounidenses con un mensaje en el que asegura que servir como Primera Dama de los Estados Unidos ha sido el mayor honor de su vida.

"Los últimos cuatro años han sido inolvidables. Cuando Donald y yo concluimos nuestro tiempo en la Casa Blanca, pienso en todas las personas que me he llevado a casa en mi corazón y sus increíbles historias de amor, patriotismo y determinación. Veo los rostros de valientes jóvenes soldados que me han dicho con orgullo en sus ojos cuánto les encanta servir a este país. Para cada miembro del servicio y para nuestras increíbles familias militares: ustedes son héroes y siempre estarán en mis pensamientos y oraciones. Pienso en todos los miembros de las fuerzas del orden que nos saludan dondequiera que vayamos. A cada hora de cada día, ellos hacen guardia para mantener seguras a nuestras comunidades, y estaremos siempre en deuda con ellos", declaró la Primera Dama.

En su mensaje mencionó a los niños que ha visitado en hospitales y centros de acogida, a las madres que han luchado contra la enfermedad de la adicción a los opioides y han superado dificultades increíbles por amor a sus hijos y a los cuidadores de bebés que nacen con síndrome de abstinencia neonatal.

Melania agradeció especialmente "a todas las enfermeras, médicos, profesionales de la salud, trabajadores, conductores de camiones y tantos otros que están trabajando para salvar vidas" durante la pandemia del COVID-19 y pidió a todos los estadounidenses que "tengan precaución y sentido común para proteger a los vulnerables, ya que ahora se están administrando millones de vacunas".

"Cuando llegué a la Casa Blanca, reflexioné sobre la responsabilidad que siempre he sentido como madre de alentar, dar fuerza y enseñar valores de bondad. Es nuestro deber como adultos y padres asegurarnos de que los niños tengan las mejores oportunidades para llevar una vida plena y saludable", declaró Melania en una menció a su trabajo en la iniciativa "Ser Mejor (Be Best)".

"A nivel internacional, Be Best se ha convertido en una plataforma que anima a los líderes mundiales a discutir los problemas que afectan la vida de los niños y les permite compartir soluciones. Ha sido un honor representar al pueblo estadounidense en el extranjero. Atesoro cada una de mis experiencias y las personas inspiradoras que he conocido en el camino".

"Al despedirme de mi papel como Primera Dama, tengo la más sincera esperanza de que todos los estadounidenses hagan su parte para enseñar a nuestros niños lo que significa ser el mejor. Les pido a los padres que eduquen a sus hijos sobre los héroes valientes y desinteresados que trabajaron y se sacrificaron para hacer de este país la tierra de los libres. Y predicar con el ejemplo y cuidar a los demás en su comunidad. La promesa de esta nación nos pertenece a todos. No pierda de vista su integridad y valores. Aproveche todas las oportunidades para mostrar consideración por otra persona y forme buenos hábitos en su vida diaria. En todas las circunstancias, le pido a todos los estadounidenses que sean embajadores de Be Best. Centrarse en lo que nos une. Para elevarnos por encima de lo que nos divide. Elegir siempre el amor sobre el odio, la paz sobre la violencia y a los demás antes que a ti mismo", declaró la esposa de Donald Trump.

"No hay palabras que puedan expresar la profundidad de mi gratitud por el privilegio de haber servido como su Primera Dama", concluyó y dijo a todos los estadounidenses "Estarán en mi corazón para siempre".