Trump declara estado de emergencia nacional ante avance del coronavirus

El presidente Donald Trump declaró este viernes el estado de emergencia nacional por el avance del coronavirus al tiempo a que aumentan las muertes y los nuevos casos de la enfermedad en Europa y otras naciones del mundo.

"Declaro oficialmente una emergencia nacional", indicó Trump durante una comparecencia desde la Casa Blanca.

La decisión pone a disposición de las autoridades estatales y locales hasta 50.000 millones de dólares para responder a la pandemia, indicó Trump, citado por la agencia AP.

El Presidente afirmó que le estaba otorgando al secretario de Salud, Alex Azar, poderes de emergencia para poder obviar leyes y regulaciones federales y proveerles a los hospitales flexibilidad en el tratamiento de pacientes.

"Mediante la acción colectiva, sacrificio compartido y determinación nacional, vamos a superar esta amenaza", afirmó Trump.

También anunció una nueva asociación de los servicios públicos y privados para expandir la capacidad de realizar exámenes.

Advirtió, no obstante, que los funcionarios no quieren que los ciudadanos se hagan el examen al menos que tengan algunos síntomas, precisó la agencia AP: "No queremos que las personas sin síntomas vayan a hacerse el examen. Es totalmente innecesario", precisó.

Trump afirmó que la Casa Blanca y el Congreso todavía tienen que llegar a un acuerdo en un amplio paquete de ayuda ante el coronavirus.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó el viernes que esa ala legislativa aprobaría un paquete de ayuda.

En tres continentes, decenas de millones de estudiantes enfrentan semanas sin clases, fuerzas de seguridad se encuentran en estado de alerta para controlar grandes concentraciones de personas y bares y restaurantes han cerrado en docenas de países para contener el avance del coronavirus.

Entre figuras conocidas que han contraído el mal están Sophie Grégoire Trudeau, esposa del primer ministro de Canada Justin Trudeau; el alcalde de Miami, Francis Suárez; el actor norteamericano Tom Hanks y su esposa Rita Wilson y Fabio Wajngarten, secretario de Comunicaciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro.

El senador republicano de la Florida, Marco Rubio, emitió afirmó en un comunicado que “la declaración de emergencia nacional de hoy liberará fondos federales y proporcionará flexibilidad para que los gobiernos estatales y locales respondan a la pandemia del COVID-19".

Añadió que se mantiene en contacto con la administración Trump y el gobernador DeSantis "para asegurarme que la Florida no experimente escasez de equipos médicos, camillas de cuidados intensivos o respiradores en caso de un brote regional significativo. Además, como presidente del comité de pequeñas empresas en el senado, estamos haciendo progresos sustanciales de forma bipartidista para brindar asistencia a las pequeñas empresas".