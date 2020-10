Trump declara a América TeVe: EEUU nunca será como Cuba o Venezuela

En una entrevista exclusiva con América TeVe, estación de televisión independiente con sede en Miami, el presidente Donald Trump reiteró que siempre luchará contra la izquierda extrema y jamás permitirá que Estados Unidos caiga en las garras del socialismo y comunismo.

Dijo en ese sentido que Joe Biden, su rival demócrata en las elecciones del 3 noviembre, siempre "ha sido débil con el socialismo". Por ejemplo, votó en contra de dar fondos a los Contras que luchaban por la libertad en Nicaragua, dijo el presidente.

Lo de Biden es una "debilidad patética", dijo Trump tras criticar el acuerdo EEUU-Cuba suscrito durante la administración Obama-Biden y un saludo que Biden le dio al gobernante venezolano Nicolás Maduro.

"La débil política de Joe Biden hacia Cuba fue un insulto a la gran comunidad cubanoamericana", subrayó Trump.

La entrevista completa del presidente Trump con Miguel Cossío, gerente general de América CV Network:

AMERICA TEVE: Sr. presidente, muchas gracias por atendernos. Usted ha dicho a lo largo de su campaña que, bajo su mandato, los Estados Unidos nunca serán un país socialista. Si el 3 de noviembre su contrincante demócrata Joe Biden gana, ¿existe el peligro de que el socialismo llegue a esta nación? ¿Está usted de verdad convencido de que Joe Biden y su compañera de boleta Kamala Harris son socialistas?

PRESIDENTE TRUMP:

Joe Biden siempre ha sido un político de carrera corrupto, que es débil con el socialismo. Nunca ha visto una dictadura socialista que no haya tratado de ayudar. ¡Miren su récord! Como senador, Biden traicionó al pueblo nicaragüense al votar cinco veces para cortar los fondos a los bravos Contras que luchaban por liberar a su país de los sandinistas. Entonces, votó para enviar a China la industria farmacéutica de Puerto Rico, lo cual yo estoy luchando por enmendar. Como vicepresidente de Barack Obama, Biden enriqueció a los Castro con su pésimo acuerdo favorable a Cuba, al cual yo le puse fin. La debilidad de Biden por los socialistas es tan patética que incluso llegó al colmo de felicitar a Nicolás Maduro mientras éste estaba asesinando a su propio pueblo. Ahora vean lo que está haciendo en su campaña. Se ha alineado con lunáticos socialistas como El Loco Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Karen Bass, la comunista adoradora de Castro. Si Biden gana, llenará su administración con los Castro-chavistas que controlan su campaña, y no podemos permitir eso. Si en sus mejores días Joe Biden fue extremadamente débil para enfrentar a socialistas y comunistas, no hay manera de que lo vaya a hacer ahora que está más debilitado y disminuido. ¡A diferencia de Joe Biden, yo no tengo miedo en declarar que, mientras yo sea presidente, Estados Unidos no será un país socialista! Biden nunca podrá decir eso porque es una marioneta de la izquierda radical.

AMERICA TEVE: Tanto Joe Biden como Kamala Harris han manifestado que retomarían la política de acercamiento de Barack Obama hacia Cuba; es decir, le darían un giro de 180 grados a la política de mano dura que Usted ha implementado contra la dictadura de Raúl Castro y también contra la de Nicolás Maduro. ¿Cree que esa política de sanciones y de presión es eficaz y la correcta para lograr la democracia en Cuba y Venezuela?

PRESIDENTE TRUMP:

La débil política de Joe Biden hacia Cuba fue un insulto a la gran comunidad cubanoamericana y ahora incluso quiere darle más dinero a la dictadura cubana, que no ha hecho nada para merecerlo. Biden y aquellos que lo dirigen han llegado a copiar las mentiras de la prensa castrista para atacar mis sanciones contra el régimen. ¡Es una locura! Yo he impuesto las más severas sanciones en la historia contra los brutales regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua porque son dictaduras socialistas antinorteamericanas que no respetan los derechos humanos. Los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua merecen vivir en libertad. Joe Biden es un hombre muy débil. Yo nunca dejaré de enfrentar a tiranos como los Castro, Maduro y Ortega.

AMERICA TEVE: A finales de la Administración Obama más de 40 diplomáticos norteamericanos y sus familiares fueron víctimas de misteriosos ataques acústicos en Cuba. Raúl Castro ya no es formalmente Jefe de Estado y desde hace más de 20 años se ha reportado evidencia de su participación en el narcotráfico y en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Si usted se reelige, ¿estaría dispuesto a encausar a Raúl Castro por esos crímenes, como ha pedido el Exilio cubano?

PRESIDENTE TRUMP:

Habrá penalidades muy duras por los terribles crímenes cometidos contra esos valientes cubanoamericanos. Joe Biden es la peor persona posible para enfrentar a los Castro. Fueron él y Barack Obama quienes liberaron a los espías que ayudaron a matar a los miembros de Hermanos al Rescate. Sus familiares merecen que se haga justicia.

AMERICA TEVE: Florida es quizás el estado que puede definir el rumbo de esta elección y en Miami hemos visto multitudinarias caravanas, incluyendo la de 30 mil autos, organizada por la Fundación Inspire América, la Asamblea por la Resistencia y la Brigada 2506, al igual que las encuestas que reflejan el apoyo mayoritario de los cubanoamericanos a su campaña. ¿Cree que esto marcará una diferencia importante a su favor en este estado clave?

PRESIDENTE TRUMP:

Nos está yendo muy bien con los hispanos en la Florida y en todo el país. He presenciado un gran entusiasmo y apoyo de los latinos. Ellos aman la libertad y a Estados Unidos. Yo me aseguraré de que los latinos tengan grandes oportunidades, prosperidad y que vivan El Sueño Americano. Estoy orgulloso de nuestros maravillosos simpatizantes en Miami y le doy las gracias a América TeVe por organizar esas patrióticas caravanas. Socialismo y comunismo son ideologías diabólicas y es una desgracia que Joe Biden sean tan débil como para dejar lo controle la izquierda radical. Los hombres de la Brigada 2506 son verdaderos héroes americanos que arriesgaron sus vidas tratando de liberar a Cuba y estoy orgulloso de tenerlos como grandes amigos. ¡Yo amo a la comunidad cubanoamericana! Son unos grandes patriotas. Como he dicho muchas veces, mientras yo sea Presidente Estados Unidos NUNCA será un país socialista o comunista.

AMERICA TEVE: El Covid19 y el dilema shakesperiano de esta campaña: ¿abrir o cerrar? Sus críticos lo responsabilizan y lo acusan de mal manejo de la Pandemia. En algún momento de esta campaña, ¿puso este dilema “abrir o cerrar” en una balanza? ¿Los riesgos y los aciertos? Vamos, ¿se la jugó usted?

PRESIDENTE TRUMP:

Hemos salvado millones de vidas. Cuando yo tomé el paso sin precedentes de prohibir los viajes a China, Joe Biden salió y se opuso porque, según él, era una medida racista y xenofóbica. Mi corazón está con cada una de las personas que han perdido a un ser querido. Una sola muerte es demasiado. Eso fue algo horrible que China nunca debió permitir que ocurriera, pero hemos hecho un gran progreso. Yo aprobé un sistema de pruebas que no existía y ahora Estados Unidos ha realizado pruebas más pruebas entre su gente que ningún otro país en el mundo. Además, estamos a la vanguardia del mundo en ventiladores. De haber estado Joe Biden a cargo y haber manejado el virus chino de la misma incompetente manera en que manejó la pandemia del H1N1, hoy millones de americanos estarían muertos. El mismo asesor principal de Biden ha dicho que fue “pura suerte” que no murieran más americanos debido a la gripe porcina. Si Estados Unidos hubiera sido golpeado con un virus más fuerte cuando Biden estaba a cargo, hubiéramos tenido un serio problema. Biden es corrupto e incompetente.

AMERICA TEVE: En medio de la Pandemia, usted vaticinó que la economía de los Estados Unidos se iba a recuperar en el último trimestre del año y así lo reflejan los más recientes reportes, un repunte económico y una recuperación en las cifras de empleo. ¿A qué se debe?

PRESIDENTE TRUMP:

Antes del virus chino, nuestra economía era la envidia del mundo porque habíamos reducido impuestos y eliminado regulaciones y habíamos conseguido que fuera más fácil para la gente vivir El Sueño Americano. El nivel de pobreza de los hispanos nunca fue tan bajo, los salarios nunca fueron tan altos, y teníamos uno de los más bajo índices de desempleo de la historia. Yo tomé la acción sin precedentes (fue algo muy, muy fuerte) de cerrar la economía a fin de bajar las curvas de contagio y salvar vidas. Ahora estamos recuperándonos con más fuerza que nunca. Acabamos de ver una ganancia de 33 por ciento en el último reporte de nuestro Producto Interno Bruto. ¡Eso es algo insólito! Yo construí la mejor economía del mundo y estoy haciéndolo otra vez. En un segundo término, yo crearé 10 millones de nuevos empleos y fortaleceré los millones de pequeños negocios de los hispanos a lo largo y ancho del país. Yo conozco personalmente a muchos propietarios de negocios hispanos. Son personas muy trabajadoras y grandes empresarios.

Joe Biden fue un DESASTRE para los hispanos en Estados Unidos. Un reciente estudio económico halló que el aumento de impuestos de Biden y sus políticas socialistas reducirán los salarios en $6,500 anuales. ¡No hay americano que pueda soportar eso! Biden cree en el control gubernamental. Yo creo en el pueblo americano y sé que los latinos no quieren que nuestro país acabe como Cuba o Venezuela.