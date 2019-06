Trump culpa a Cuba de la actual crisis en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Cuba de la actual crisis en Venezuela y mencionó la presencia de 25 mil efectivos cubanos en este país, durante una entrevista ofrecida en exclusiva a la cadena Telemundo.

“¿Sabe quién es el principal causante del problema en Venezuela? Cuba”, dijo el mandatario al periodista cubanoamericano José Díaz-Balart.

“Tienen 25 mil tropas cubanas y estamos poniendo sanciones a Cuba, y ya detuvimos a los cruceros que viajaban a Cuba”, aseguró Trump a Telemundo Noticias.

El presidente de EEUU reconoció que no sabe si esta estrategia “es buena o mala a nivel político”

“En Miami me dieron el premio de Bahía de Cochinos, justo antes de las elecciones porque les gusta el trabajo que estoy haciendo con respecto a Cuba. Los cubanos me dieron el premio Bahía de Cochinos”, recordó.

En la entrevista calificó de severa su política hacia la isla pero se mostró confiado en que su "dureza" con Cuba y Venezuela le permitará ganar nuevamente el estado de la Florida en las venideras elecciones presidenciales del 2020.



"He sido muy, muy duro con Cuba. Amo a los cubanos de Miami y de otras partes. He sido muy severo con Cuba. Nadie ha sido como yo con Cuba. Vamos a resolver lo de Cuba como es apropiado. No de la forma que lo hizo Barack Obama, que fue un desastre que he revertido. Vamos a encargarnos de Cuba", prometió Trump.