Trump celebra "progreso tremendo" en diálogo con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado que se ha hecho "un progreso tremendo" en las negociaciones con Corea del Norte, y en particular en el asunto de la desnuclearización del país asiático.



"Hemos hecho mucho avance sobre el que los medios de comunicación no han informado; hemos hecho mucho avance en lo que a la desnuclearización respecta, y hemos hablado de muchas cosas diferentes. Pero tenemos un muy tremendo progreso sobre el que no se ha informado, desafortunadamente", indicó.



Trump hizo estas declaraciones a los periodistas antes de partir a Dover (Delaware, EEUU) para reunirse con las familias de los cuatro soldados estadounidenses fallecidos esta semana en un atentado yihadista en Siria.



El mandatario se reunió el viernes en Washington con el responsable de la Inteligencia norcoreana, Kim Yong Chol, uno de los principales negociadores de Corea del Norte, quien también se entrevistó durante su visita con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.



Tras el encuentro, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, anunció que Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, esperan celebrar una segunda cumbre a finales de febrero, tras la que mantuvieron en junio pasado (la primera en la historia de los jefes de Estado de ambos países), sin precisar el lugar de esta cita.



El presidente de EEUU calificó de "muy buena" la reunión del viernes con el responsable de la Inteligencia norcoreana, y agregó que ya han elegido el país en el que tendrá lugar la cumbre pero que será anunciado más adelante.



"Kim Jong la desea mucho (la cumbre) y yo también", dijo.



El diálogo entre EEUU y Corea del Norte apenas ha mostrado avances desde la histórica cumbre de Singapur, en la que los dos jefes de Estado acordaron trabajar para la desnuclearización de Pyongyang a cambio de que Washington garantizara su supervivencia.



Desde entonces, las autoridades norcoreanas han pedido a EEUU el levantamiento de sanciones y la firma de un tratado de paz entre las dos Coreas antes de hacer cualquier concesión, incluido el desmantelamiento de su arsenal nuclear, que considera un elemento disuasorio para garantizar su existencia como país.



Mientras tanto, el Gobierno estadounidense ha insistido en la necesidad de una desnuclearización "completa, verificable e irreversible" de Corea del Norte; y lleva meses tratando de que Pyongyang fije plazos para su desarme y permita la presencia de observadores internacionales.

