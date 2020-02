Trump celebra absolución en juicio político en el Senado

El presidente Donald Trump celebró su absolución en el juicio político que enfrentó en el Senado durante un discurso el jueves en la Casa Blanca.

Trump acusó a los demócratas de haber llevado a cabo un esfuerzo "corrupto" para socavar su presidencia.

La comparecencia del presidente tuvo lugar en el Ala Este de la Casa Blanca, ante políticos republicanos, funcionarios de la administración y miembros de medios de prensa conservadores, reportó la agencia Reuters.

"He hecho algunas cosas mal en la vida, lo admito..., pero este es el resultado", afirmó Trump, mientras sostenía una copia de The Washington Post con el titular "Trump exonerado".

Después le entregó el diario a su esposa y aseguró que probablemente lo enmarcaría, precisó la agencia.

El mandatario hizo referencia a la investigación de 22 meses del investigador especial Robert Mueller sobre los supuestos contactos de su campaña presidencial del 2016 con Rusia.

El Senado, de mayoría republicana, votó el miércoles a favor de exonerar a Trump de las acusaciones de abuso de poder y obstrucción de una investigación congresional.

"Impeachment (juicio político) es una palabra muy fea para mí. Me llevaron hasta las etapas finales del juicio político, pero nunca pensé que una palabra pudiera sonar tan bien: absolución total", aseguró Trump.

"Tuve que pasar por un infierno de manera injusta y no hice nada malo", subrayó.

Más temprano el jueves, Trump, quien tiene un fuerte apoyo entre los cristianos evangélicos y católicos conservadores, criticó a algunos de sus oponentes por invocar la fe religiosa durante el juicio político.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien es católica y dio comienzo al proceso contra Trump en septiembre del 2019, afirmó que no odiaba al Presidente, y que rezaba por él.

El senador republicano de Utah, Mitt Romey, quien es mormón, invocó su fe religiosa el miércoles cuando votó a favor de condenar al Presidente en el caso de la acusación de abuso de poder.

"No me gusta la gente que usa su fe como justificación para hacer algo que saben que es incorrecto. Ni me gusta la gente que dice 'rezo por ti', cuando saben que no es verdad", afirmó Trump durante el Desayuno Nacional de Oración, en Washington, DC, reportó Reuters.

Pelosi respondió durante una conferencia de prensa que el Presidente "está hablando sobre cosas sobre las que sabe poco: fe y rezo".

La presidenta de la Cámara de Representantes acusó a Trump de haber convertido el discurso del Estado de la Unión en un "reality show", y apuntó que el mandatario llevará "por siempre la cicatriz" de haber sido imputado políticamente.

(Con información de agencias)