Trump cancela viaje de delegación de EEUU al Foro de Davos

El presidente, Donald Trump, canceló este jueves el viaje previsto de la delegación del país al Foro Económico Mundial de Davos, una semana después de anunciar que él no asistiría a la cita si proseguía la crisis política que ha provocado el cierre parcial de la Administración federal.



"Por respeto a los 800.000 grandes trabajadores estadounidenses que no están recibiendo un salario y para asegurar que su equipo pueda ayudar en lo necesario, el presidente Trump ha cancelado el viaje de su delegación al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, tenía previsto liderar la delegación en el foro anual, que se celebrará del 22 al 25 de enero, anunció esta semana la Casa Blanca.



Junto a Mnuchin, planeaban viajar a Davos los secretarios de Estado y de Comercio, Mike Pompeo y Wilbur Ross, respectivamente; y el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer; además del vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Chris Liddell.



Trump advirtió la semana pasada de que no iría a Davos si continuaba el cierre parcial de la Administración, que ya lleva 27 días sin visos de solución y con el mandatario enrocado en su insistencia de que el Congreso apruebe fondos para la construcción del polémico muro fronterizo con México.



En total, cerca de setenta jefes de Estado y de Gobierno y más de trescientos ministros de un centenar de países se reunirán la semana que viene en Davos, la pequeña localidad de los Alpes suizos que cada año se convierte por una semana en una fortaleza dotada de las tecnologías de seguridad más innovadoras para garantizar su protección.



Trump asistió el año pasado al exclusivo foro y también lo hizo en 2017, días antes de asumir el poder, cuando se convirtió en el primer presidente electo estadounidense en acudir a la cita y generó tensiones con su discurso proteccionista.



La de Trump no será la única ausencia notable de este año en Davos, puesto que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció hace algunos días que no acudirá debido a la crisis que vive su país tras varias semanas de manifestaciones de los llamados "chalecos amarillos".

(EFE)