Trump afirma que caso de su declaración de impuestos es un "enjuiciamiento político"

El presidente, Donald Trump, afirmó este jueves que el caso por su declaración de impuestos es un "enjuiciamiento político", después de que la Corte Suprema le ordenara entregar esa documentación a un fiscal de Manhattan.

"El Tribunal Supremo devuelve el caso a la Corte Inferior, argumentos para continuar. Todo esto es un enjuiciamiento político. Gané la caza de brujas de Mueller, y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo ni para esta Presidencia ni Administración!", clamó Trump en una serie de varios mensajes a través de su cuenta en Twitter.

El mandatario se refería a la investigación desarrollada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que ganó Trump, y que el año pasado concluyó que no había pruebas de que se hubiera producido.

Trump acusó a la administración de Barack Obama de corrupción: "Hemos tenido una Administración previa totalmente corrupta, incluyendo un presidente y un vicepresidente que espiaron a mi campaña, Y FUERON PILLADOS... y nada les ha pasado. Este delito tuvo lugar antes incluso de mi elección, todo el mundo lo sabe, y todavía todos están paralizados de temor".

Añadió que no ha habido ninguna respuesta judicial al respecto ni por parte de los republicanos del Senado, ni el FBI ni nadie. "Grandes horrores muestran los INFORMES de Comey y McCabe, culpables como el infierno, no pasa nada -se quejó-. Pillan a Obama y Biden en frío, nada. Una FARSA de Mueller, de 45.000.000 dólares durante tres años, fracasó, investigaron todo".

El presidente lamentó que el Tribunal Supremo haya enviado de vuelta el caso al fiscal de Nueva York y aseguró que esto no le hubiera pasado nunca a otro presidente. "Esto es sobre CONDUCTA PROCESAL INCORRECTA. Hemos pillado al otro lado ESPIANDO a mi campaña, el mayor delito político y escándalo en la historia de EEUU, y NO PASA NADA. Pero pese a esto, he hecho más que ningún otro presidente en la historia en sus primeros tres años y medio!", zanjó.

El Tribunal Supremo ordenó este jueves a Trump que entregue su declaración de impuestos a un fiscal de Nueva York que le investiga, pero determinó que la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, aún no puede acceder a esos documentos.