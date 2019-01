Trump aclara que amnistía no es parte de oferta para reabrir el gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su propuesta de acuerdo de inmigración para poner fin a un cierre parcial del gobierno que lleva 30 días no implicaría una amnistía para los "Dreamers", pero pareció dar señales de que la apoyaría como parte de un acuerdo de inmigración más amplio.

En declaraciones en Twitter por la mañana, Trump también dijo que no buscaría la remoción de millones de extranjeros ilegales que viven en los Estados Unidos, mientras atacaba a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y sus compañeros demócratas por rechazar su oferta el sábado.

​



"No, Amnistía no es parte de mi oferta. Es una extensión de 3 años del DACA. La amnistía se usará solo en un acuerdo mucho más grande, ya sea en inmigración o algo más", dijo Trump en Twitter.



"Del mismo modo, no habrá un gran esfuerzo para sacar a las más de 11.000.000 personas que están aquí ilegalmente, ¡pero ten cuidado Nancy!", agregó.

Los "Dreamers", un término que se refiere a inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, están protegidos de la deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).



El DACA se puso en marcha bajo el expresidente Barack Obama. El gobierno de Trump dijo en septiembre del 2017 que rescindiría el DACA, pero sigue vigente bajo orden judicial.



Trump no dejó claro a qué se refería con respecto a los 11 millones de personas mencionadas en su tweet. Según los cálculos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aproximadamente 12 millones de personas viven ilegalmente en Estados Unidos.