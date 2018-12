Trump a VOA: “No va a volver a suceder” que se aprovechen de EEUU

"De nuestro país se han aprovechado por muchos años y eso, simplemente, no va volver a suceder", aseguró el presidente Donald Trump en entrevista con la Voz de América en el marco de la cumbre del G-20 y en la antesala del esperado encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, que concentra la atención mundial, pues muchos consideran que del resultado de esta reunión depende la estabilidad de la economía mundial.

Durante la entrevista, el presidente Trump destacó la importancia de haber firmado el acuerdo de comercio de América del Norte, pese a que existen diferencias entre los tres países: México, Canadá y EEUU.

También señaló que la economía global enfrenta muchas amenazas, pero que EEUU tiene una economía fuerte, incluso más que la de China, a lo que le apuesta el mandatario Trump durante el encuentro con Jinping tras el cierre de la cumbre de G-20.

A continuación la entrevista completa:

Greta Van Susteren: "Señor Presidente, estamos aquí en Argentina, donde Estados Unidos, Canadá y México firmaron un nuevo acuerdo comercial que actualiza el TLCAN ".

Presidente Donald Trump: "Eso es correcto"

Greta Van Susteren: "La senadora Elizabeth Warren, quien podría competir contra usted en 2020, asegura que dicho acuerdo no va lo suficientemente lejos. ¿Qué responde a ello?"

Presidente Trump: "Bueno, creo que es fácil para alguien así criticar, porque sabes que tal vez ella vaya a participar en la elección presidencial, tal vez no. Pensé que estaría descalificada a estas alturas, después de que se hizo las pruebas para comprobar su vínculo con comunidades nativas estadounidenses. Realmente asumí que ella habría sido descalificada, pero yo puedo hacer eso con cualquier tratado.

Cualquier acuerdo que tenga, puedo decir "miren, no fue lo suficientemente lejos". Este acuerdo es mucho mejor que el TLCAN. Es un gran negocio para Estados Unidos. Es un trato que realmente nos gusta. Hemos recibido tremendos elogios y diré que, literalmente, no he escuchado a nadie que lo haya criticado. Realmente les ha gustado. Ahora, en los otros países, si estamos hablando de ciertas críticas, creo que también hicieron un buen trato. Es genial para los tres países".

Greta Van Susteren: “Ahora una de las partes tiene que ver con trabajadores de la industria automotriz, repuestos de automóviles. ¿De alguna manera eso va a abordar específicamente uno de los problemas que tiene Estados Unidos con las plantas de cierre de General Motors y los 14,000 empleos perdidos?

Presidente Trump: "Bueno así es, y no es sólo eso. Va a impedir que las compañías automotrices se muden a otros países. Una de las cosas que realmente quería hacer con las plantas y las compañías automotrices, sólo en general (me refiero a trabajos, fábricas), no quiero que se vayan de Estados Unidos. Eso fue muy importante para mí, y no deben irse de Estados Unidos. Entonces, creo que uno de los elementos más fuertes del nuevo acuerdo, y lo llamo USMCA (T-MEC), una de las cosas realmente importantes, es que no verás a las compañías irse una vez que se firme. Tenemos que hacerlo a través del Congreso y, si lo aprueban, lo cual creo que harán, será genial; y si no lo hacen, estamos muy satisfechos de cómo está ahora".

Greta Van Susteren: “El G20 encierra la economía global. Si da un paso atrás y mira el mundo, ¿cuál cree que es la amenaza más grande y realista en el futuro cercano para la economía mundial?"

Presidente Trump: “Bueno, tenemos muchas amenazas, pero Estados Unidos realmente ha sido estafado por muchos y diferentes países. No estoy revelando ningún secreto cuando digo que China, las cosas que China ha hecho contra nosotros durante tantos años, 25 años ... "

Greta Van Susteren: "Que es lo que usted me ha estado diciendo durante años, mucho antes de ser candidato a presidente".

Presidente Trump: "He estado diciendo eso durante mucho tiempo. Cuando era un joven empresario de la construcción, le decía eso a usted y a todos los demás. Quiero decir que he estado hablando de eso por mucho tiempo. Japón, solía usar a Japón como ejemplo. Ahora Japón es un poco menos, pero Japón también es muy activo. Pero en realidad es casi todo el mundo. Era casi como si no tuviéramos a nadie que supiera cómo negociar acuerdos.

Tenemos un déficit comercial de casi 800 mil millones de dólares y estoy cambiando eso. Comenzamos con el T-MEC, que es el reemplazo al TLCAN. Acabamos de hacer un gran negocio con Corea del Sur, y creo que se van a ver cambios muy grandes, muy rápidamente. Estamos hablando con la Unión Europea. La UE ha sido muy negativa para Estados Unidos. Bueno y ahora, nuevamente, cenaremos como saben, con el Presidente Xi de China, y algo podría salir de eso".

Greta Van Susteren: "Cuando usted llama la atención a China como uno de los países, como usted dice, que está estafando a Estados Unidos, la huella global de China se está expandiendo; ya están en el norte de África, están construyendo un gran puerto en Pakistán, tienen grandes negocios, acuerdos de inversión en Panamá y América Latina. Eso está muy cerca de Estados Unidos, geográficamente. ¿Confía usted en los objetivos estratégicos de China? ¿Está usted un poco preocupado?"

Presidente Trump: "Bueno, creo que van a tener menos dinero del que tienen ahora, porque el trato que hago, y si nos fijamos, tenemos 250 mil millones de dólares en este momento, al 25%. Eso significa que vamos a recibir miles de millones y miles de millones de dólares, además de que puedo duplicarlo, y luego puedo duplicarlo otra vez, y nunca podrían hacer lo que hicieron en el pasado con otros Presidentes porque, y usted va a ver qué pasa con China. No quiero hacer esto, pero ahora no están tan bien en comparación con lo que estaban haciendo y, reitero, creo que nosotros estamos bien. Recaudamos 11 mil 700 millones de dólares en términos de valor desde mi elección, y China perdió mucho, y ahora somos una economía mucho más grande que China. Lo que mucha gente no sabe, pero somos una economía mucho más grande y, en realidad, mucho más poderosa que China".

Greta Van Susteren: "Pero como punto de seguridad nacional, ya usted sabe, con su inversión en América Latina y en todo el mundo, parece que China está dejando una huella más grande en todo el mundo".

Presidente Trump: “Lo sé, pero tienen un problema de deuda y tienen que pagar esa deuda. Es una enorme cantidad de dinero que están gastando. ¿Me gusta? Probablemente no, pero también sé que es muy caro para ellos, y en muchos de esos lugares las cosas no van a funcionar".

Greta Van Susteren: "Usted iba a, o al menos, había considerado reunirse con el presidente Putin, y se ha negado a hacerlo. ¿Si se hubiera reunido con él, ¿cuál era su agenda con el mandatario ruso?"

Presidente Trump: "Bueno, acabo de decir que, francamente, a la luz de lo que pasó con Ucrania, con los barcos y los navegantes, no sería el momento adecuado, pero me reuniré con él. Creo que tenemos una muy buena relación, y creo que vamos a tener una muy buena relación con Rusia, China y todos los demás. Quiero decir, creo que es importante. Así que me reuniré con él en el momento adecuado".

Greta Van Susteren: "¿Qué cree usted que Putin está pensando en hacer con Ucrania? ¿Por qué se apoderó de los barcos y los marinos?"

Presidente Trump: "No puedo leer su mente, y nadie puede, y él sabe lo que quiere hacer, pero no podemos permitir que sucedan ciertas cosas, sabes. Sucedió, y simplemente no podemos aceptarlo".

Greta Van Susteren: “Uno de los problemas de una economía global es el cambio climático. Eso forma parte de la discusión aquí. ¿Cuál es su posición sobre el cambio climático y cómo ha afectado a la economía mundial?"

Presidente Trump: “Muy simple, quiero el aire más limpio y el agua más limpia del planeta. Quiero agua cristalina y eso es lo que tenemos. Lo hemos estado haciendo muy bien con respecto al medio ambiente, y eso es lo que quiero. Pero no voy a poner al país en riesgo tratando de mantener ciertos estándares que probablemente no sean importantes. Cuando miras a China, y cuando miras a otros países donde tienen aire contaminado, no tienen el aire que tiene Estados Unidos. La gente no quiere hablar de eso. Así que vamos a permanecer limpios, pero ellos no lo están, y eso cuesta mucho dinero. Bueno, el hecho es que estamos absolutamente limpios, pero no vamos a gastar billones de dólares y lo haremos bueno para los demás, pero no nos beneficiará a nosotros ... Ya sabes, tengo una política muy simple, se llama ‘Estados Unidos primero’. Al mismo tiempo, vamos a ser un gran vecino del mundo. Pero tenemos que tratarnos con justicia a nosotros mismos, así es como debe ser".

Greta Van Susteren: “¿Le va usted a mencionar al presidente Xi el cambio climático?"

Presidente Trump: "Hablaremos de eso, hablaremos de muchas cosas. Lo importante es el comercio, eso es lo que la gente quiere escuchar y, ya sabes, él tiene que hacer algo con su problema climático, aunque sea un poco. Y estoy seguro de que lo hará. Creo que él es amigo mío y un buen hombre, pero ya sabes, tenemos una pequeña disputa. Y reitero, de nuestro país se han aprovechado por muchos años y eso, simplemente, no va a volver a suceder".

Greta Van Susteren: "Habrá una gran votación en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido. La primera ministra Theresa May está aquí. Brexit es un tema comercial, ¿cómo le está haciendo frente ella al Brexit? ¿Cuál es el impacto del Brexit en Estados Unidos?".

Presidente Trump: "Bueno, es algo muy difícil, le dije a May que yo lo habría hecho de una manera diferente, en realidad, de manera muy diferente, pero creo que es una buena mujer y que está trabajando muy duro. Me refiero a lo que ella está pasando, es una situación difícil para ella. Yo lo habría hecho de manera diferente, habría tenido una actitud muy diferente. Usted sabe, separarse es bueno. Eso es algo bueno, quieren su propia identidad, quieren sus propias leyes de inmigración, no quieren que se les diga a quiénes quieren dejar entrar y a quiénes no. Ella está trabajando muy duro al respecto".

Greta Van Susteren: "En términos de, sin embargo, el impacto en los Estados Unidos, ¿es Estados Unidos una especie de espectador de lo que está pasando con el Brexit, o está directamente afectado?"

Presidente Trump: "Bueno, le dijimos que sí, que somos espectadores, hasta cierto punto".

Greta Van Susteren: "¿No tiene impacto en Estados Unidos?"

Presidente Trump: "Es su país, quiero decir, tienen que hacer lo que tienen que hacer y veremos si llegan al parlamento. Va a ser muy interesante. La Unión Europea es un grupo fuerte, le diré que ellos son tan fuertes como China en el intercambio con nosotros, y ellos serán los próximos. Serán los próximos, pero el hecho es que son muy malos comerciando con nosotros. Tienen aranceles enormes, tremendos. También tienen barreras comerciales no arancelarias y tienen aranceles que son … perdimos con ellos en los últimos dos años, 151 mil millones de dólares, al año. Esa es la Unión Europea. Suena muy bien, pero han sido muy duros con el comercio, así que fueron duros con ella, pero haremos lo que nos corresponda hacer. Se lo aseguro".

Greta Van Susteren: "Bien, ahora, nuestra economía doméstica, la próxima semana hay una votación sobre un cierre del gobierno. En primer lugar, ¿cree que va a haber un cierre del gobierno de EEUU y eso tiene algún tipo de impacto económico global?"

Presidente Trump: "Bueno, no puedo decirle si va a haber un cierre porque nadie lo sabe, pero le diré que vamos a tener seguridad fronteriza. Vamos a tener mucha seguridad en la frontera. Las caravanas que se acercaban están comenzando a irse, están comenzando a regresar. Pero vamos a tener seguridad. No vamos a permitir que la gente entre ilegalmente a nuestro país. Vamos a tener gente que venga por mérito. Necesitamos gente, ¿sabe? Tenemos la tasa de desempleo más baja en 51 años. De hecho, el primer ministro Abe, de Japón, me acaba de decir que están mudando dos compañías de automóviles. Van a abrir dos plantas gigantescas. No se escucha eso a menudo. Eso está pasando. No sé qué pasó con General Motors, pero la tendencia es exactamente la opuesta. Y diré esto: nuestra economía nunca ha estado mejor. Hemos logrado cifras increíbles. Están pasando muchas cosas buenas".

Greta Van Susteren: “Usted quiere $ 5 mil millones de dólares para el muro. Hasta ahora el Congreso ha dicho que no. ¿Qué va a pasar ahora?"

Presidente Trump: "Tendremos que esperar".

Greta Van Susteren: "¿Está usted dispuesto a negociar?"

Presidente Trump: "Mire, le diré lo siguiente: Vamos a tener seguridad fronteriza. Y si no lo logramos, las cosas van a complicarse. No podemos tener gente entrando a nuestro país como lo han hecho en los últimos diez años. Mire lo que está sucediendo con la MS-13 y los pandilleros, la caravana. Ahora tienen más de 650 personas que son absolutamente criminales. No los quiero en nuestro país. No lo voy a permitir. Si no hay fronteras, no hay país, Greta. No lo voy a permitir".

Greta Van Susteren: "Una última pregunta, y le daré la oportunidad de explicar, al menos de hablar sobre los medios estadounidenses. ¿Qué es lo que los medios de comunicación de Estados Unidos no comprenden colectivamente sobre la economía?¿Tiene algún comentario sobre nuestro periodismo?"

Presidente Trump: “Bueno, creo que ellos entienden de economía. Saben lo bien que lo estamos haciendo, simplemente no les gusta decirlo porque eso me hace quedar bien. Mire, yo lo llamo noticias falsas, no digo medios falsos, digo que tienen muchas informaciones falsas. Pero tenemos una economía fenomenal, ellos lo saben. Tenemos las mejores cifras de desempleo, como grupo, en la historia. Igual con el desempleo entre los afro-estadounidenses, asiáticos e hispano-estadounidenses. En conjunto, son los mejores números de la historia, lo mejor. Quiero decir, estos son mínimos históricos. Así que los medios de comunicación saben lo bien que lo estamos haciendo, sólo que su tendencia es no querer reportarlo".

Greta Van Susteren: "Así que, ¿le gusta hablar de economía con estos líderes mundiales?"

Presidente Trump: "Sí. Es decir, tenemos la mejor economía del mundo. En realidad, todos los líderes se acercaron a mí, realmente, y me felicitaron por la gran economía que tenemos".

Greta Van Susteren: "Señor Presidente, que bueno haberlo visto."

Presidente Trump: "Gracias, Greta. Encantado, muchas gracias”.