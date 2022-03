Tribunal dicta sentencias firmes contra manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños

La joven Rosa Jany Millo Espinosa, participante en las demostraciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños, fue condenada a 6 años de privación de libertad, según las sentencias firmes que dio a conocer este martes el Tribunal Municipal de la localidad.

“Una joven que salió el 11 de julio a reclamar, a protestar por los abusos que se venían cometiendo y que se cometen en nuestro país, la escasez de alimentos, de medicamentos. Esto trajo como consecuencia el encierro de mi hija. Ocho meses lleva en prisión. Recogí su sentencia, la Fiscalía pedía 6 años para ella de privación de libertad y mantuvo la pena máxima. No le rebajó ni un mes, ni un día. No tuvo en cuenta que ella tiene una niña menor de edad, que tiene una familia esperando por ella”, lamentó, en conversación con Radio Televisión Martí, la madre, Adys Nuvia Espinosa Machín.

“Otro crimen más, otro hogar destruido. Otra hija reclamando el cariño de su mamá y una madre con el corazón roto. Ojalá que mi hija un día pueda ver esta entrevista y decirle que con ella estoy hasta el final, que ella si tiene una familia donde hay principios, donde existen valores, donde existe el amor”, afirmó Espinosa.

El régimen cubano ha calificado a los manifestantes del 11 de julio como “mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios”.

“La sentencia no me sorprendió, sabía que no iban a ser justos, nunca lo fueron. Sabía que se iban a extremar con estos muchachos, uno de los tantos crímenes que el gobierno ha cometido: el encarcelamiento de estos jóvenes que lo único que hicieron fue salir a la calle para reclamar sus derechos, ellos no sabían que esto era un delito por el cual iban a estar cumpliendo años de privación de libertad, pero yo vivo orgullosa de mi hija. No me van a ver derrotada, nunca”, expresó Espinosa.

De igual forma, Ariel Pérez Montesino, de 49 años, fue sancionado a diez años de privación de libertad, cinco menos de los que solicitó el órgano acusador.

“Yo pido que lo liberen porque eso no puede ser, por gusto la pila de años que le están echando. ¡Diez años! Es un crimen. El no ha hecho nada, no atacó a nadie, no tiró una piedra. En San Antonio de los Baños no hubo agresiones”, dijo su madre, Berta Montesino Amaro.

San Antonio de los Baños fue donde se iniciaron las protestas que se extendieron a lo largo de toda la Isla.

Pérez Montesino, convicto por “desacato”, “desórdenes públicos” y “atentado”, se encuentra recluido en el penal de Guanajay de Artemisa.

Un poco mejor suerte corrió Julián Manuel Mazola Beltrán, que de una petición fiscal de 13 años recibió una sanción de 5 años de prisión.

“Se lo dejaron en cinco años, pero igual creo que no deberían ponerle ninguno, porque a pesar de ellos decir que él es el líder, que fue el que incitó o que él buscó, que llamó, que planificó, la manifestación de San Antonio fue pacífica. No rompió nada”, recalcó su hermana, Yismely Morales Beltrán.

En la valoración de las pruebas, el tribunal afirma que Mazola Beltrán se subió en el muro de un parque y “gritó ofensas contra el presidente Miguel Díaz Canel y contra la Policía”.

“La abogada dice que todos tenemos 10 días para apelar, pero no creo que haya diferencia”, concluyó Yismely.

Lista de las penas impuestas a manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños por delitos que van desde desacato y desórdenes públicos hasta atentado.

1. Adrián Rodríguez Perera, 3 años

2. Ariel Pérez Montesino, 10 años

3. Carlos Manuel Pupo Rodríguez, 6 años

4. Christian Reyes Pérez, 7 años

5. Denis Hernández Ramírez, 6 años

6. Julián Manuel Mazola Beltrán, 5 años

7. Miguel Díaz Sosa, 8 años

8. Miguel Díaz Zaldívar, 4 años

9. Omar Hernández Calzadilla, 5 años

10. Osdany Antonio Ricardo Aguilar, 4 años

11. Rolando Yusef Pérez Morera, 8 años

12. Rosa Jany Millo Espinosa, 6 años

13. Rolando López Rodríguez, 6 años

14. Yoan de la Cruz Cruz, 6 años

15. Yoel Díaz Hernández, 5 años

16. Yordan Esteban Brook Amador, 5 años

17. Yunier Claro La Guardia, 4 años