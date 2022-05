Tribunal desestima apelaciones de 11 manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños

El Tribunal Provincial de Artemisa mantuvo las sanciones contra 11 de los participantes en el estallido social del 11 de julio en San Antonio de los Baños, en un juicio concluido este viernes.

“El tribunal dijo que no aceptaban la apelación porque estaba de acuerdo con las sanciones que había dictado el Municipal”, lamentó Yudith María Ramírez, esposa de Miguel Díaz Sosa, quien no resultó favorecido por el recurso.

Se trata, además de Díaz Sosa, de Adrián Rodríguez Perera, Ariel Pérez Montesino, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, Denis Hernández Ramírez, Julián Manuel Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla, Rolando Yusef Pérez Morera, Rosa Jany Millo Espinosa, Yoel Díaz Hernández y Rolando López Rodríguez.

La apelación es un proceso para subsanar errores jurídicos cometidos en el tribunal de primera instancia; no es la oportunidad de presentar nuevos elementos de prueba.

“Al principio del primer juicio se regó la ‘bola’ de que seis muchachos iban a salir en libertad, ¡cómo nos pusimos las madres! Todas queríamos que fuera el de nosotros, pero son diecisiete. El tiempo pasó. La primera sentencia bajó: A mi hija se le quedó en seis años, lo mismo que le pidió la fiscalía. Llegó ahora el proceso de la apelación: Una vista nueva. Tres días, igual”, relató Adisnubia Espinosa Machín, madre de Rosa Jany Millo.

“Se presentaron once muchachos a la vista. Los otros no quisieron participar. Dos de los muchachos que no se presentaron a la apelación fueron soltados en correccional. Uno de ellos, Yunier Claro la Guardia y el otro fue Miguel Díaz Zaldívar”, explicó Espinosa Machín.

“A mi hija, ni un día. ¿Qué hizo mi hija?, lo mismo que hizo el pueblo entero, como se dijo allí, ¿porque está mi hija ahí? No lo sé todavía. ¿Por qué razón no le bajó ni un día? No lo sé”.

“Muchos testigos fueron falsos. Hablaron lo que era y lo que no era, muchas mentiras. El juicio se basó en lo siguiente: Iban caminando por la calle, gritando, gritaron, tomaron la posición de líder, siguieron gritando. Pero no creo que por no estar de acuerdo con este gobierno, con las cosas tan absurdas que hace, tan corruptas que hace, le hayan dejado los 6 años”.

En la valoración de las pruebas, el tribunal afirmó que los ya condenados gritaron ofensas contra el gobernante Miguel Díaz Canel y contra la Policía.

Seis de los manifestantes recibieron un cambio de medida cautelar de prisión a correccional sin internamiento: Yoan de la Cruz, Yordan Esteban Brook Amador, Christian Reyes Pérez, Osdany Antonio Ricardo Aguilar, Yunier Claro La Guardia y Miguel Díaz Zaldívar.

“Feliz con los que salieron para el correccional, pero me hubiera gustado que todos hubiesen alcanzado un poquito de misericordia. Mi hija, la única hembra, una muchacha de 27 años con una niña de 9 que ya está presentando problemas psicológicos, ya está apartándose del grupo. Le dieron oportunidad de correccional a muchos hombres que no tienen hijos y entonces a la mía no se la dieron”.

Otros cuatro que no hicieron el reclamo legal, tendrán 10 días para hacerlo.