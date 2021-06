Tribunal de Santiago de Cuba condena a Yoennis Domínguez a cinco años de cárcel por atentado

El Tribunal de Santiago de Cuba rechazó la apelación interpuesta por el ciudadano Yoennis Domínguez de la Rosa, a quien acusan de “Atentado” por divulgar en las redes sociales un enfrentamiento ocurrido en Santiago de Cuba entre militares y vecinos que intentaban linchar al violador de una niña de ocho años.

Según la vista oral, celebrada el jueves 17 de junio, Domínguez deberá cumplir ahora una sanción de cinco años de trabajo correccional con internamiento, según expresó a Radio Martí

“Hablaron tanto, hicieron perder tanto el tiempo”, lamenta Domínguez de la Rosa, “para decir al final que todas las apelaciones dieron ‘sin lugar’. ¡Cinco años por “Atentado! Es que, ellos sabían que yo no había hecho nada ni tenían pruebas contra mí, pero, solamente por estar parado ahí, aunque sea gritando, me tocaban cinco años de prisión”.

Domínguez fue arrestado en febrero de 2020 días después del incidente y liberado en agosto del mismo año en calidad de detenido. En noviembre se le celebra juicio y se dicta sentencia en marzo de 2021 la cual fue apelada y denegada. Ahora Domínguez espera una citación para ir a prisión

“Según me explicaron ahí, ellos me dan una citación donde me dicen mita, tienes que presentarte en tal prisión, tal día”.

El hecho fue grabado y divulgado en las redes sociales por los vecinos del reparto Nuevo Vista Alegre, en Santiago de Cuba.

Más de 90 videos presentados por la fiscalía, pero en ninguno aparece Yoennis Domínguez, a quien las autoridades cubanas acusan de dirigir las acciones desde la placa de una vivienda y además de abochornar al país por publicar en las redes videos del incidente.

Domínguez, de 36 años, dijo a Radio Martí que, hasta el momento, es trabajador de servicios comunales en Santiago de Cuba. Explicó también que es padre de dos menores y que su esposa se encuentra embarazada, por lo que ahora le preocupa la situación que enfrentará su familia, “y más en la situación en que está el país ahora”.

“Siempre lo recuerden ahí (en Radio Martí) que yo me declaro en huelga de hambre y sé que ellos me va a hacer lo mismo que me hicieron la otra, toda esa ‘gracia’ de torturas, porque yo no me voy ni a poner el uniforme, yo voy ya ‘negado’ desde que llegue allí (a prisión) porque es por gusto que me están encarcelando”, advirtió Domínguez de la Rosa.