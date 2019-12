Tres púgiles cubanos pelearán este sábado en Miami

Los Yanquis de Nueva York no han ganado una serie mundial en 11 temporadas del béisbol de las Grandes Ligas. Es más, no solamente no han ganado una Serie Mundial desde el año 2009, sino que ni siquiera han perdido una Serie Mundial, lo cual significa que no han estado ni cerca de clasificar.

Pese a ser, consistentemente, uno de los clubes mejor pagados de la pelota profesional, muchos aficionados en la “Gran Manzana” ni siquiera se acuerdan la última vez que sus Yanquis se coronaron campeones mundiales del MLB.

Si lo vemos en cuestión de dólares podríamos decir fácilmente que los Yanquis han sido un negocio mal llevado. El retorno a la inversión es muy importante en todo negocio y los Yanquis de Nueva York simplemente no han pagado dividendos.

Desde el año 2001 ningún club del béisbol ha invertido más dinero que los “Bombarderos del Bronx” y solo tienen un campeonato. San Francisco y Boston tienen 3 cada uno, invirtiendo decenas de millones de dólares menos.

La segunda semana de diciembre los Yanquis contrataron al pitcher derecho agente libre, Gerrit Cole, ofreciéndole el contrato más lucrativo jamás visto por un serpentinero en toda la historia del MLB: 9 temporadas y $324 USD millones de dólares. Rompiendo fácilmente cualquier récord.

Gerrit Cole fue el máximo ponchador de la pelota profesional en la campaña 2019 con 326 ponches. Ganó 20 juegos, perdió solo 5, con efectividad minúscula de 2.50 carreras por cada 9 episodios lanzados. Números verdaderamente impresionantes.

Más importante aún, al contratar a Gerrit Cole la novena de Nueva York se lo arrebató a los Astros de Houston, equipo con el cual el lanzador veterano había ganado el banderín de la Liga Americana en el 2019 eliminando a los Yanquis en la serie por el Campeonato de la Liga Americana.

Es más, ya van 3 veces consecutivas que los Astros eliminan a los pobres Yanquis, las últimas 3 veces que se han visto la cara en la postemporada.

Les repito la pregunta: con la contratación de Gerrit Cole ¿han comprado los Yanquis de Nueva York una Serie Mundial? Pronto sabremos la respuesta.

No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas durante todo el día en nuestros espacios deportivos y en su resumen deportivo de 60 minutos: AL DURO Y SIN GUANTES, de 7pm a 8pm por las ondas radiales de Radio Martí y por nuestra página digital: https://www.radiotelevisionmarti.com/