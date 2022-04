Tres cubanos se alzan en los Grammy 2022: Chucho Valdés, Álex Cuba y Gonzalo Rubalcaba

El disco “Mundo”, de Álex Cuba, músico cubano residente en Canadá, se alzó con el Premio al mejor álbum de pop latino en la edición número 64 de los Grammy, celebrada el pasado domingo en el MGM Garden Arena de Las Vegas.

De los seis cubanos nominados al más importante de los premios a la música en el mundo, otros dos recibieron el galardón en sus respectivas especialidades: el pianista Gonzalo Rubalcaba con “Skyline”, como mejor álbum de latin jazz instrumental, en colaboración con Ron Carter y Jack DeJohnette, y Chucho Valdés, con “Mirror Mirror”, en la de mejor álbum de latin jazz, realizado junto a Chick Corea y Eliane Elías.

Con este Grammy, Álex Puentes, aka Álex Cuba, levanta su cuarto trofeo en la categoría de música latina, incluido el de Mejor nuevo artista, obtenido en 2010. En su cuenta de Instagram, en músico expresó su emoción: "No puedo creer que acabo de ganarme un Grammy. ¡Muchas gracias de todo corazón!



Por su parte, el icónico Chucho Valdés agradeció en su página oficial de Facebook a la cantante de jazz Eliane Elías "por contar conmigo en este increíble proyecto. "¡Muy orgulloso de este premio!"

El norteamericano Jon Batiste, que contaba con once nominaciones, llenó las expectativas formadas a su alrededor cuando "We are" recibió el premio al Mejor álbum del año.

Entre los artistas latinos que obtuvieron este año el preciado reconocimiento se encuentran el colombiano Juanes, cuyo disco “Origen” obtuvo el premio al Mejor álbum de rock latino; el panameño Rubén Blades, veterano también en estas lides, levantó el premio al Mejor álbum tropical latino con “Salswing” en compañía de Roberto Delgado y su Orquesta

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny cierra su carrera musical con “El último tour del mundo” como Mejor álbum de música urbana.

El Grammy a la Mejor actuación coral estuvo destinado al reconocido director de orquesta de origen venezolano Gustavo Dudamel, y el disco “A mis 80”, del recientemente fallecido cantautor mexicano Vicente Fernández, recibió el premio al Mejor álbum de música regional mexicana.

La solidaridad con el devastado pueblo de Ucrania no pudo faltar en la ceremonia, con la intervención de su presidente Volodymyr Zelenskyy a través de un video en el cual pidió la solidaridad con su país tanto de los participantes en el evento como del público.

"Guerra. ¿Qué es lo más opuesto a la música? El silencio de las ciudades en ruinas y de las personas asesinadas", expresó el emocionado presidente ucraniano.

A continuación, la lista de los ganadores de los Grammy 2022

— Álbum del año: "We Are", Jon Batiste.

— Grabación del año: "Leave the Door Open", Silk Sonic.

— Canción del año (premio a los compositores): "Leave The Door Open", Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars (Silk Sonic).

— Mejor nuevo artista: Olivia Rodrigo.

— Mejor interpretación pop solista: "Drivers License", Olivia Rodrigo.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Kiss Me More", Doja Cat con SZA.

— Mejor album pop vocal: "Sour", Olivia Rodrigo.

— Mejor album pop vocal tradicional: "Love for Sale", Tony Bennett y Lady Gaga.

— Mejor álbum dance/electrónico: "Subconsciously", Black Coffee.

— Mejor album de rock: "Medicine at Midnight", Foo Fighters.

— Mejor álbum de música alternativa: "Daddy's Home", St. Vincent.

— Mejor álbum de R&B progresivo: "Table for Two", Lucky Daye.

— Mejor álbum de R&B: "Heaux Tales", Jazmine Sullivan.

— Mejor álbum de rap: "Call Me If You Get Lost", Tyler, the Creator.

— Mejor álbum country: "Starting Over", Chris Stapleton.

— Mejor álbum de jazz vocal: "Songwrights Apothecary Lab", Esperanza Spalding.

— Mejor álbum de jazz instrumental: "Skyline", Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

— Mejor álbum de latin jazz: "Mirror Mirror", Eliane Elias con Chick Corea y Chucho Valdés.

— Mejor álbum góspel: "Believe for It", CeCe Winans.

— Mejor album de música cristiana contemporánea: "Old Church Basement", Elevation Worship and Maverick City Music.

— Mejor álbum pop latino: "Mendó", Alex Cuba.

— Mejor álbum latino urbano: "El último tour del mundo", Bad Bunny.

— Mejor álbum latino de rock o alternativo: "Origen", Juanes.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): "A mis 80s", Vicente Fernández.

— Mejor álbum latino tropical: "SALSWING!", Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

— Mejor álbum de reggae: "Beauty in the Silence", Soja.

— Mejor álbum hablado: "Carry On: Reflections for a New Generation from John Lewis", Don Cheadle.

— Mejor álbum de comedia: "Sincerely Louis C.K.", Louis C.K.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: "The United States vs. Billie Holliday".

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual (EMPATE): "The Queen's Gambit", Carlos Rafael Rivera; "Soul," Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

— Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

— Mejor video musical: "Freedom", Jon Batiste.

— Mejor película musical: "Summer of Soul".