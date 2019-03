Treinta cubanos se declaran en huelga de hambre en Tapachula

Un grupo de 30 migrantes cubanos que buscan llegar a Estados Unidos se declararon en huelga de hambre en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, México, informó este sábado el diario El Universal.

Según indicó el rotativo los caribeños en la Estación Migratoria Siglo XXI tomaron la medida buscando que se agilice la entrega de los permisos de salida pare seguir hacia su destino final.

El Universal aseguró que a la protesta de los cubanos se les unió Ramón Verdugo, coordinador de la organización de la sociedad civil “Todos por ellos”.

Entre los contactados por la publicación mexicana se encuentra Iván David Rojas Baños, el que aseguró lleva más de más de un mes en la ciudad con gastos de hospedaje, alimentación, pasaje, pero ya carece de recursos para seguir adelante.

“No entiendo la razón para tenernos varados, nosotros no pretendemos quedarnos, solo queremos el salvoconducto para continuar camino hacia Estados Unidos”, dijo Rojas Baños a EL Universal.

El hombre explicó que los ahora en la protesta no se integraron a la caravana de centenares de cubanos que pretenden llegar a Estados Unidos porque ya están dentro del Sistema del Instituto Nacional de Migración.

“Aquí me quedo hasta que pase lo que tenga que pasar, pero a Cuba no regreso”, expresó Rojas, quien aseguró a la prensa que no desistirá del ayuno que ha comenzado.

Los cubanos permanecen junto a otros migrantes “extracontinentales”, indicó el medio sin especificar la región de procedencia de los demás.

Hace solo unos días Guillermo Ramírez, embajador por la paz y la amistad por los pueblos indígenas afromexicanos y afrocubanos, de la gubernatura indígena de México, dijo haber sostenido una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y aseguró que el número de cubanos varados en Tapachula asciende a 4,000 y pudiera incrementarse.

[Redactado por Luis Felipe Rojas, con información del diario El Universal, redes sociales y Radio Televisión Martí]