Trece muertos en tiroteo en bar de California, sospechan terrorismo

Al menos trece personas murieron anoche en un tiroteo en un bar de Thousand Oaks (California), entre ellas un agente de policía que acudió al lugar. La cifra total de fallecidos asciende a trece con al autor , que fue abatido. Además, hay una decena de heridos, algunos graves.

Visiblemente afectado ya que entre las víctimas mortales está un sargento de su comisaria, el sheriff de del condado de Ventura, donde se encuentra Thousand Oaks, confirmó la cifra de fallecidos.

El atacante, cuya identidad se desconoce, falleció en el interior del bar Borderline, donde comenzó el tiroteo en torno a las 11:20 pm hora local. Al parecer alcanzó a hacer una treintena de disparos.

Un portavoz de la oficina del Sheriff, donde se encuentra el local, dijo en una rueda de prensa que hay once heridos, aunque no concretó el estado en el que se encuentran. No se descarta que aumente la cifra de víctimas, según el portavoz, que añadió que uno de los heridos es otro agente de policía.

Más de 100 personas se encontraban dentro del Borderline en el momento del tiroteo

Un testigo dijo a la filial local de la cadena ABC que vio a un sospechoso, con barba y sombrero, lanzar granadas de humo y atacar a un guardia de seguridad, antes de comenzar a disparar indiscriminadamente. “La gente trataba de salir por las ventanas”, añadió. En redes sociales se ha repetido esta versión, detallando que el sujeto vestía un

En el local, el más grande con música en vivo de la zona, se celebraba la noche del miércoles una fiestade música y baile “country” para universitarios.

Thousand Oaks, hogar de unas 130.000 personas está a unos 60 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles y no muy lejos de las áreas de Calabasas y Malibú.