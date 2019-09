Trasladan a prisión provisional al activista de UNPACU Alexander Roll Gibert

Las autoridades cubanas trasladaron este viernes al opositor Alexander Roll Gibert desde el centro de depósito conocido como El Vivac de Calabazar, en La Habana, hasta la prisión Valle Grande.

Roll Gibert, de 37 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), pasó 7 días en los calabozos de la mencionada unidad policial, luego de que la Seguridad del Estado le tuviera a él y su hermana, ambos hijos de la Dama de Blanco Micaela Roll Gibert.

El pasado 27 de agosto la opositora denunció que “unos treinta policías”, identificados como “boinas negras” o “avispas negras” penetraron a su vivienda en Arroyo Naranjo y se llevaron detenidos a sus hijos Alexander y Sheyla Mederos Roll.

La mujer dijo a Radio Televisión Martí que su hijo, también activista de la iniciativa CubaDecide, ha sido acusado de disparar un arma de fuego, lo que asegura, es un ajuste de cuentas para sacarla a ella del grupo opositor.

La mujer señaló que este viernes junto a su nuera se trasladó al Vivac y allí supo que el opositor había permanecido plantado los siete días sin alimentarse, había sangrado por la boca debido a una úlcera estomacal y en el lugar fue notificado de la acusación.

Según el testimonio de Micaella Roll, su hijo es acusado de dispararle con un revólver a un hombre que no conoce. Sobre las 2:00 de la tarde de este viernes le hicieron un careo, en el que volvió a atestiguar no haber hecho ningún disparo.

“Él me pudo decir que la Seguridad del Estado quería que trabajara para ellos, y él dijo que no. Le dijeron que como únicamente no iba preso, era que hablara conmigo para que yo dejara mi activismo político”, aseguró la mujer.

“Después que se llevaron a ese hombre (el acusador) a la media hora vino la Seguridad del Estado, ofreciéndole a mi hijo su libertad a cambio de mi activismo político y mi hijo les dijo que no. Y hoy mismo, delante de mí, para herirme a mí y desalentarme, se llevaron a mi hijo para Valle Grande”, denunció.

Ante una convocatoria de UNPACU para protestar públicamente el domingo 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad del Cobre, varios opositores fueron detenidos, la policía allanó una vivienda y más de una treintena de teléfonos se quedaron sin servicio, según denuncias de la oposición interna.