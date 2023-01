Trasladan a Cayo Hueso a cientos de balseros cubanos varados en Dry Tortugas

La crisis creada por la aglomeración de migrantes cubanos en el Parque Nacional Dry Tortugas, ha sido controlada, según información de las agencias federales.



La Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Interior informó en horas de la mañana de este jueves que los 337 migrantes que permanecían en el Parque Nacional Dry Tortugas han sido trasladados a Cayo Hueso para proceso migratorio. A estos se suman los 90 evacuados el miércoles hacia el mismo destino. La transportación corrió a cargo de la Guardia Costera.



Las autoridades dijeron que el Parque Nacional, que a causa del flujo migratorio tuvo que suspender sus operaciones el pasado día 2, se prepara para reanudar sus actividades en los próximos días.



Pero el movimiento de migrantes hacia las costas del sur de Florida parece indetenible. En medio de la crisis, 22 cubanos de Ciego de Ávila, llegaron este miércoles al embarcadero de una comunidad en Cayo Largo. Ese mismo día, la embarcación de los guardacostas Pablo Valent repatrió al puerto de Orozco, en la provincia de Mayabeque, a 75 cubanos que habían sido detenidos en el mar entre viernes y sábado pasados.



“Las tripulaciones de la Guardia Costera continúan interceptando embarcaciones de migrantes sobrecargadas e inseguras para detener la migración marítima ilegal", indicó en un comunicado el teniente Nicholas Fujimoto, del Distrito Siete de la Guardia Costera.



"No se haga a la mar, use vías seguras y legales para llegar a EEUU", expresó el oficial.



Estadísticas alarmantes



La Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Interior informó que entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, 606 migrantes han sido detenidos en el mar, 59 llegaron a las Islas Marquesas, 364 a Dry Tortugas, y otros 326 a lo largo de las 15 millas que abarcan los Cayos de Florida.



En este mismo lapso, cuatro buques cruceros, que cubren la ruta turística por el Caribe, dos de la compañía Carnival, uno de Virgen y otro de Celebrity, rescataron a 55 balseros en cuatro grupos diferentes.



Las estadísticas que maneja la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) dan cuenta que, desde agosto de 2022, la cifra de detenidos en el mar llega a 7,784. En el guarismo oficial aparecen 65 muertes de balseros cubanos en el mar en el año fiscal 2022.

Según la USCG, desde el 1 de octubre de 2022 han sido interceptados 4.153 migrantes cubanos en su intento de arribar a territorio estadounidense por vía marítima.



Fondos públicos para retirar embarcaciones y balsas



No son muchos entre el público en general, miembros de la prensa y qué decir de los migrantes, que son conscientes de que las embarcaciones y balsas que quedan abandonadas en la costa o cerca de la orilla deben ser retiradas.



La inmigración irregular marítima tiene su repercusión en los fondos de las municipalidades de los Cayos de Florida incluidas en el Condado Monroe.



Entrevistados por el Canal 10 de Miami, funcionarios del mencionado condado calculan que este año incurrirán en un gasto de fondos públicos de $400,000 en las tareas para recoger los botes en los que llegan los migrantes.



El año pasado, el condado gastó $60,000 del dinero de los contribuyentes para retirar 49 embarcaciones. Sólo este mes, esperan gastar $250,000 de los fondos de subvenciones estatales para remover siete embarcaciones.



En Cuba, angustia y desespero de familiares



En la isla, hay familias desesperadas ante la falta de noticias de personas que se hicieron a la mar.



En agosto, en las cuentas de Radio Televisión Martí en las redes sociales, quedó publicada la foto de 4 cubanos a bordo de una pequeña embarcación que llegaba a uno de los cayos.



Una joven que se identificó como Kirenia, de Cárdenas, escribió a este reportero líneas de manifiesta alegría por la instantánea que, según dijo, la ayudó a identificar a su esposo entre los ocupantes de la embarcación que aparecía en la foto. Sin embargo, a los pocos días en otro mensaje, informó que lo habían repatriado.



Hoy escribe y dice: “Buen día, en agosto usted me ayudó a saber de mi esposo y hoy le pido por mi papá que salió el lunes 2, a la 1 a.m con 19 personas, entre ellos una niña. La embarcación es rústica color plateado, de tanques o zinc. Tenía un motor de camión marca Kamá, por favor ayúdeme. Saludos y gracias. Ah, y quiero decirle, que mi esposo desde el 27 de noviembre está en ese país donde es libre, gracias”.



En este sentido el Séptimo Distrito de la Guardia Costera, con sede en Miami, informa:



"Los protocolos establecen que los familiares que deseen saber si la Guardia Costera rescató a su ser querido, deben comunicarse con la oficina de su representante gubernamental. Esa oficina se comunicará con la Guardia Costera. Esas oficinas sirven de enlace entre la Guardia Costera y las familias que buscan información. Entendemos que es una situación muy preocupante para los familiares, pero urgimos que sigan el protocolo establecido para poder confirmar la información de los familiares y proteger la privacidad de los rescatados".



Otra es la situación de personas como Kirenia, que vive en Cuba, que no sabe de su padre y que no tiene familiares en Estados Unidos a quien pedir que acudan a un funcionario electo federal en busca de información sobre su ser querido.