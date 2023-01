Tras tiroteos masivos, Biden aboga por reinstaurar prohibición de armas de asalto

MONTEREY PARK, California - Un hombre mató a 10 personas en un estudio de danza en medio de festejos del Año Nuevo Lunar y posiblemente después intentó, pero no logró entrar, a un segundo salón de baile, informaron autoridades el domingo.

El individuo sigue prófugo y las autoridades han lanzado un amplio operativo de búsqueda.



El jefe de la policía del condado Los Ángeles, Robert Luna, indicó que el tiroteo en el Star Ballroom Dance Studio, en Monterey Park, dejó cinco mujeres y cinco hombres muertos, e hirió a otras 10 personas. Unos 20 o 30 minutos después, un hombre con una pistola entró al cercano Lai Lai Ballroom, en la cercana ciudad de Alhambra.



Luna enfatizó que no está confirmado que los dos sucesos estén vinculados.



El incidente en Alhambra “podría estar relacionado” con el anterior, indicó Luna. “No estamos completamente seguros, pero definitivamente está en nuestro radar”.



Un hombre asiático entró con una pistola en el local de Alhambra, y otras personas le arrebataron el arma, pero pudo escapar, dijo Luna. La policía está buscando una camioneta blanca vista en el área, añadió.

El jefe policial se negó a especificar qué tipo de arma fue recuperada en Alhambra. Afirmó que se cree que el arma usada en Monterey Park no fue un fusil de asalto.



Se trató del quinto tiroteo masivo en Estados Unidos este mes.



El capitán Andrew Meyer, del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo el domingo que los heridos fueron trasladados a hospitales y sus condiciones van de estables a críticas. Agregó que las 10 personas murieron en la escena en la ciudad de Monterey Park.



El oficial informó que la gente “salió del lugar gritando” cuando los oficiales llegaron alrededor de las 10:30 de la noche del sábado. Indicó que los oficiales ingresaron al lugar y encontraron víctimas mientras los bomberos atendían a los heridos.



Meyer no dio una descripción del sospechoso o el arma que usó, o por qué la policía no dio información sobre el tiroteo durante horas, mientras el agresor aparentemente seguía prófugo. También dijo que la policía estaba investigando el otro incidente en Alhambra, donde un negocio similar, el salón de baile Lai Lai, tenía cinta policial en la puerta de entrada y un oficial lo vigilaba.



Se podía ver a detectives trabajando cerca de la puerta trasera abierta, donde una mujer con guantes examinaba cuidadosamente la manija de la puerta como si buscara huellas. Las autoridades no dieron detalles sobre lo que había sucedido y no estaba claro si este era el incidente que los investigadores estaban examinando para ver si había una conexión con el tiroteo en Monterey Park.



Meyer dijo que era demasiado pronto para saber si el atacante conocía a alguien en el estudio o si se trataba de un crimen de odio. “Analizaremos todos los ángulos”, señaló.



El suceso ocurrió en el estudio de danza Star Ballroom Dance Studio, ubicado en la Avenida Garvey, en el centro de Monterey Park, donde linternas rojas decoraban las calles por el Año Nuevo Chino. Un vehículo de la policía estacionado cerca tenía un letrero grande que decía “Feliz Año del Conejo”.



Monterey Park es una localidad de unos 60.000 habitantes con una numerosa población de origen asiático y se encuentra a unos 16 kilómetros (10 millas) del centro de Los Ángeles.



Fue el quinto tiroteo masivo en Estados Unidos este mes y el peor desde que 21 personas murieron en una escuela en Uvalde, Texas, en mayo de 2022, según una base de datos de The Associated Press/USA Today sobre tiroteos masivos en Estados Unidos. Cinco personas murieron hace dos meses en un club nocturno de Colorado Springs.



Seung Won Choi, propietario del restaurante de barbacoa de marisco Clam House, al otro lado de la calle de donde se produjo el tiroteo, dijo a Los Angeles Times que tres personas corrieron hasta su negocio y le pidieron que bloqueara la puerta.

Esas personas dijeron a Choi que había una persona con una ametralladora que llevaba varias rondas de munición para poder recargar.



Wong Wei, que vive cerca, dijo al Los Angeles Times que una amiga suya estaba en el local cuando comenzaron los disparos. Cuando salió, dijo, vio a un hombre armado y tres cuerpos.



La amiga huyó después a la casa de Wei en torno a las 11 de la noche, señaló, y le dijo que el tirador parecía disparar de forma indiscriminada con un arma larga. “No sabían por qué, de modo que corrieron”, dijo al diario.



La Casa Blanca dijo que la asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, informó sobre el caso al presidente Joe Biden, quien pidió a la funcionaria que “el FBI brinde apoyo total a las autoridades locales y que lo actualice periódicamente a medida que se conozcan más detalles", indicó la presidencia.



El secretario de Justicia Merrick Garland también fue informado, dijo la portavoz del Departamento de Justicia, Dena Iverson.