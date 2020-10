"O me dan la libertad o me sacan muerto”, tras meses de incomunicación Silverio Portal logra hablar con su esposa

El preso político Silverio Portal Contreras se comunicó el martes 13 de octubre con su familia, tras algo más de tres meses, sin acceso a las llamadas telefónicas, en la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana.

Su esposa la activista Lucinda González dijo a Radio Martí, que las autoridades penitenciarias piensan trasladarlo hacia un hospital, debido a su delicado estado de salud.



El opositor padecía epilepsia e hipertensión antes de llegar a prisión, condiciones que se han visto agravadas con un infarto cerebrovascular, dos isquemias transitorias, la pérdida de la visión de un ojo tras una golpiza y la pérdida progresiva de la visión del otro luego de diagnosticársele una diabetes.

Durante la conversación, relata Lucinda, Silverio tenía una guardia al lado.

"Yo le conté todo lo que está pasando, todo lo que me había dicho la seguridad del Estado; él me dijo que dentro de como él se sentía, que yo le había inyectado un ánimo de vida por todas las cosas que le conté. “Ahora me has dado vida”, me dijo", relató la esposa.

“Nada de lo que te digan créelo. Yo estoy firme de aquí o me dan la libertad o me sacan muerto”, delcaró Lucinda en un esfuerzo por reproducir las palabras de su pareja.

De acuerdo a su relato Silverio le informó que pensaban trasladarlo para un hospital del que no han precisado nombre.

"Según me habían explicado otros presos Silverio está muy delicado, está que no puede ni caminar, arrastra el pie izquierdo, la mano izquierda no la puede mover si no es acompañado de la derecha", dijo Lucinda.

Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a cuatro años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato, tras protestar pacíficamente en La Habana.

Varios organismos internacionales han pedido su liberación incondicional, incluido el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, que lo declaró Prisionero de Conciencia en 2019.

Miles de personas y entidades han firmado la Declaración Humanitaria Urgente en Apoyo a la Liberación de Silverio Portal Contreras, dirigida al Tribunal Supremo de Cuba, donde denuncian el injusto encarcelamiento de Portal y que recuerdan fue condenado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna.

Portal Contreras llevaba el proyecto “No más muertes en Cuba por derrumbes”, cuyo objetivo era protestar ante las instituciones del Estado para exigir la protección de las personas que viven en inmuebles en mal estado en sus comunidades.

El incidente por el que fue condenado ocurrió el 20 de junio de 2016, pero la Fiscalía no presentó la acusación hasta el 4 de septiembre de 2017.

[Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí]