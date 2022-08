Artista de Las Tunas lleva casi dos meses en prisión y su juicio ha sido aplazado

El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) denunció que el juicio al activista y artista Yerly Luis Velázquez Morales, por el supuesto delito de "desacato", fue pospuesto "hasta que se le realice al acusado una evaluación médica".

Desde el 7 de julio, el informático de 32 años se encuentra detenido en la unidad de Instrucción Penal Provincial del Ministerio del Interior, ubicada en la carretera central del Típico, en la provincia de Las Tunas, después de que asistiera a "una citación" de la Seguridad del Estado por presuntamente publicar en sus redes sociales críticas al régimen comunista y al gobernante Miguel Díaz-Canel.

El Centro de Asesoría Legal Cubalex también denunció la situación del Velázquez Morales, quien publica regularmente en sus redes sociales memes y comentarios críticos acerca de la situación que vive el país.

El ODC alertó sobre la inexistencia de un registro público que contenga información sobre el estado de artistas detenidos, como es el caso de Velázquez Morales, quien es además cantante de música yoruba y productor musical.

"(Esto) no permite llevar una observación apropiada sobre sus expedientes”, agregó la organización.



El observatorio expresó su solidaridad con el activista, quien además de estar detenido arbitrariamente, tiene a su madre enferma y sin asistencia.

"Por nuestra parte, seguimos monitoreando la violación a los derechos culturales en Cuba, prestándole especial atención a los artistas encarcelados de forma arbitraria", dijo la organización.

El también poeta ha sido víctima de actos represivos por parte de la dictadura cubana recibiendo multas y detenciones arbitrarias debido a sus protestas en redes sociales.

"A raíz del activismo con Archipiélago me citaron el primero de octubre de 2021. Luego me volvieron a citar. En los días previos de la marcha de noviembre me secuestraron dos veces, con arrestos fortísimos. El penúltimo secuestro que me hicieron fue el 13 de noviembre por la madrugada. Estuve cuatro días detenido en la unidad de instrucción provincial, allí me aplicaron el Decreto-Ley 370", declaró Velázquez Morales en entrevista con el portal Yucabyte.

El Observatorio condenó el aparato represivo del régimen en contra de artistas independientes y activistas que alzan la voz en redes sociales, las cuales también son usadas por artistas para mostrar sus obras y trabajos fuera de las plataformas de promoción oficialistas.

"Estas sanciones dejan a los artistas e intelectuales independientes en una situación grave de vulnerabilidad", señaló el ODC.