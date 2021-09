"Todas las dictaduras caen. La cubana no será la excepción", advierte influyente periodista Jorge Ramos

"Todas las dictaduras caen. La cubana no será la excepción", advirtió el influyente periodista mexicano Jorge Ramos en una columna de opinión publicada esta semana.

Conocido en toda Latinoamérica y Estados Unidos como presentador del Noticiero Univision y los espacios Al Punto y America with Jorge Ramos, el periodista criticó el espaldarazo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Miguel Díaz-Canel, en su reciente viaje al país azteca, como invitado de lujo a los festejos por la independencia.

"Son 62 años de tiranía y solo tres líderes: Fidel y Raúl Castro, y ahora Díaz-Canel. Y López Obrador es el amigo del último dictador", destaca Ramos quien abre su comentario refiriéndose al "atrevido y certero" reto lanzado por la escritora cubana Wendy Guerra en Facebook, instando al presidente mexicano a vivir “15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano”.

El periodista confía en que López Obrador entregará el poder en el 2024, pero asegura que es "preocupante su abierta defensa de una dictadura. Y el inusual y preponderante papel que le dio al dictador cubano Miguel Díaz-Canel en las ceremonias conmemorativas de la independencia de México. ¿Para qué? AMLO pidió “respetuosamente” el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Sin embargo, no pidió en ningún momento el fin de la dictadura".

"El presidente mexicano fue más allá. Le sugirió a la comunidad cubanoamericana “dejar atrás el resentimiento, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación.” Pero AMLO no comprende lo que está pasando en Cuba. La total ausencia de democracia en la isla no es culpa del exilio cubano sino de los dirigentes políticos dentro de Cuba. El exilio existe porque hay una dictadura en la isla. No al revés. Y en la isla no hay “nuevas circunstancias”. Las violaciones a los derechos humanos, los encarcelamientos políticos y la censura continúan, como se vio tras las pacíficas y multitudinarias protestas del 11 de julio. Ni siquiera dejan sonar en la radio la canción “Patria y vida”. Qué patético tenerle miedo a la música. Las recientes protestas en la isla demostraron dos cosas: la enorme inconformidad que hay con el régimen y su (todavía) brutal capacidad para reprimir cualquier idea opuesta a la tiranía. Pero el cambio ya viene; se huele en la internet y en las redes sociales", asegura Ramos, reconocido en una encuesta del Pew Hispanic Center como el segundo líder latino más reconocido de norteamérica.

El periodista de Univisión considera que México podría hacer mucho para presionar al gobierno cubano en la liberación de prisioneros políticos y en una apertura democrática, pero en vez de "apostar por la promoción de la democracia y de la libertad, AMLO prefirió ponerse del lado equivocado de la historia y defender a su amigo el tirano".

Ramos menciona la "debilidad y romanticismo por la dictadura en Cuba" en muchos países del continente que desconocen que la revolución de 1959 "se ha convertido en una tiranía mucho más duradera y cruel".

"No hay elecciones multipartidistas, ni libertad de expresión o de prensa, y el aparato represivo del estado controla y sepulta cualquier disensión. Ese es el sangriento régimen que apoya AMLO", critica Ramos.

"AMLO no tiene la historia completa. Llevo muchos años viviendo en Miami y comprendo el profundo dolor del exilio cubano. Mis hijos llevan sangre cubana. Y si queremos democracia, libertad y justicia para toda América Latina también hay que pedirla para Cuba. Todas las dictaduras caen. La cubana no será la excepción. Y todos recordaremos siempre a los que callaron y fueron cómplices y amigos del dictador. Por ahora ¿quién quiere vivir 15 días en Cuba?", concluye el afamado periodista.