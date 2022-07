Tocan cazuelas en Velasco, Holguín

Los prolongados apagones provocaron un “cacerolazo” en la noche del martes en el poblado de Velasco de la provincia Holguín.

“Alrededor de las 8 y 30 de la noche se inició otro apagón. Pasado algunos minutos comenzamos a percibir un toque de cazuelas muy fuerte en diferentes sitios del pueblo de Velasco”, confirmó el doctor Eduardo Cardet.

“Rechazo ciudadano legítimo de esta situación tan seria que nos afecta a todo, que es una situación insostenible, muy, muy agobiante. Esto viene a demostrar que cada vez son más cubanos los que rechazan este régimen y se oponen de una manera, diría yo cívica, civilizada, pero mostrando con firmeza su rechazo a la actual situación”, acotó el médico, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.

Cardet relató a Radio Televisión Martí cómo en medio de la oscuridad se escuchaba “el tañer de objetos metálicos en la distancia, en diferentes puntos, diferentes barrios”.

Pudimos “percibir el desplazamiento de algunos miembros de la Seguridad del Estado y personas que integran las mal llamada Brigadas de Respuesta Rápida y otros elementos represivos, pero no se ha reportado ninguna acción represiva directa sobre ciudadano alguno”.

“Por supuesto, reina un ambiente de mucho descontento, sobre todo con las declaraciones recientes que hizo el ministro al respecto de que no tienen solución a los graves problemas de la generación de electricidad, lo cual sabíamos ya. Esto ha agregado más desesperanza y más indignación a la que ya existía”, recalcó el opositor.

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Liván Arronte Cruz, reconoció, en comparecencia por la televisión nacional, que es imposible estabilizar el servicio eléctrico como estaba previsto para los meses de julio y agosto.

Los cortes de electricidad se han intensificado, precisamente, en pleno verano, con temperaturas difíciles de soportar que provocan, al mismo tiempo, la descomposición rápida de los alimentos.

“El calor nos irrita mucho. Los apagones afectan bastante porque son muchas horas; 3, 6, hasta 12 horas y se nos echa a perder el alimento. Después de más de 15 y 20 días esperando en una cola para poder comprar pollo, ¡que se le eche a perder ese pollo! ¿o los dos paqueticos con picadillo que dan por la libreta?”, dijo a nuestra redacción la activista Dunia Medina, residente en Santos Suárez, La Habana.

“Además, hay varias personas infectadas con dengue y una gripe que anda y con estos apagones se incrementan todas estas crisis sanitarias ¿y las personas que conviven con ancianitos, con niños, con bebitos con el calor no pueden dormir”.

“Los estudiantes no pueden estudiar. El problema es que una vela está entre 35 y 40 pesos, ¡una vela! y se consume en menos de 15 minutos. Pero aparte de eso, hay personas que no tienen para poder comprar la vela”, añadió.

“Ah y el apagón va concatenado con el agua. Si no hay electricidad no puedo poner el motor y si no pongo el motor no tengo agua. Y si en el área de las turbinas no hay corriente, no hay agua tampoco en la zona”, lamentó Medina.

El titular de Energía atribuyó la falta de electricidad a las sanciones económicas impuestas al gobierno cubano por Estados Unidos y agregó que a ello se suma al aumento de los precios internacionales de los combustibles y las materias primas para los mantenimientos de las termoeléctricas.