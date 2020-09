Tiendas surtidas pero inalcanzables para la mayoría de los cubanos despiertan indignación

La actriz cubana Madai Fadraga ha denunciado la desesperante situación que enfrentan hoy día los cubanos para adquirir productos esenciales para vivir.

Su queja se suma a la de muchos cubanos que han perdido el miedo y han denunciado en redes sociales el desabastecimiento y lo perverso de implantar un sistema de comercio abastecido sólo para quienes tienen dólares en un país donde los salarios son en pesos cubanos.

La actriz, con tres hijos, relató que estuvo todo un día en las colas y que sólo las tiendas en dólares estaban abastecidas.

"Están abarrotadas, en los mostradores no cabe la comida, los pisos llenos de caja. Es un abuso con la gente, porque no todo el mundo tiene a alguien que le mande dinero de afuera", dijo.

"Por debajo de mí hay una pila de gente en una situación peor y es para que yo no me queje, pero me duele ver a otras madres con otros niños que no pueden comprar ni un paquete de galleticas", declaró.

El mes pasado una madre matancera atacó directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel por la desesperante situación en que se encuentra junto a su hijo.

Dayana Silot Piedra dijo en Facebook: ​"Mi hijo, señor presidente, lleva 3 semanas comiendo arroz con pepino, lo digo porque mi bebé de 6 meses ya le toca comer su puré, y yo no tengo como buscarle el pollo o la vianda, porque no tengo tarjeta USD, porque cuando trabajaba en una fábrica para ganarme la vida dignamente no me alcanzaba ni para 3 días".

Las tiendas en dólares continúan surtidas regularmente, aseguró a Diario de Cuba, Leonor Fariñas, una residente de Centro Habana, quien llamó la atención de que en estos establecimientos "no se aplica la ofensiva contra los coleros porque en estas tiendas las mercancías no están racionadas".

"Las broncas y las enormes colas no se ven en las tiendas en dólares. Eso solo existe en las de CUC y de moneda nacional, donde compramos la mayoría de los cubanos de a pie, los sin remesas. Esto indica que ese nombre que por ahí suena (apartheid económico) para describir las diferencias está muy bien puesto", opinó Fariñas a la publicación.

Este jueves el periodista independiente Rogelio Travieso Pérez, quien no dispone de jubilación por haber perdido su empleo hace 28 años debido a ser opositor, denunció que cuando intentó reclamar una tarjeta AIS (American International Service) enviada por sus hijas, que le serviría para comprar en las tiendas en divisas abiertas por el régimen cubano, le fue negada.

Travieso indicó a Radio Televisión Martí que cuando reclamó fue remitido al departamento de supervisión, donde le preguntaron si había estado preso en algún momento por su actividad opositora.

[Con reporte de Yolanda Huerga]