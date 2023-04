Temen que provocación a preso del 11J que gritó ¡Abajo el comunismo! alargue sus días en la cárcel (VIDEO)

Presos comunes agredieron el miércoles al prisionero político Samuel Pupo Martínez, en la cárcel de Agüica, en Matanzas, donde cumple una condena de tres años de privación de libertad por participar en la protestas populares del 11 de julio de 2021, en Cárdenas, Matanzas.



Según la denuncia de la esposa, Yuneisy Santana, que realizó en un video publicado en Facebook, las autoridades del penal intentan involucrarlo en una supuesta indisciplina. A Pupo Martínez una fiscalía militar lo acusó inicialmente de haber liderado el 11J la protesta ciudadana frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Cárdenas. Ese día se subió a un auto volcado por los manifestantes y gritó "¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!".

La mujer conoció por la hermana de otro prisionero de la cárcel de Agüica que su marido fue agredido por al menos cuatro reos. "Mi esposo estaba en el teléfono y vinieron cuatro presos comunes y le quitaron bruscamente el teléfono a Samuel (...) El hermano de esta muchacha -que no es necesario mencionar su nombre- se metió en la discusión. (...) No sé de qué magnitud fue la bronca, porque no sé de Samuel desde el lunes. Samuel no me ha llamado. Estoy muy preocupada".

La esposa teme que todo esto sea parte de una provocación de las autoridades cubanas contra quien asegura no es una persona agresiva, ni violenta sino una "persona mayor y enferma".

"Yo no me voy a callar y no voy a permitir que mi esposo se complique allí dentro, porque yo sé que eso es lo que quieren, eso es lo que están buscando."

Recordando que los presos y los familiares de los presos son seres humanos y tienen derechos, y citando Las Reglas de Mandela, las recomendaciones que Naciones Unidas hace a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles, Santana exigió que se cumpla con el reglamento penitenciario.

También envío un mensaje a la Seguridad del Estado: "Ustedes lo tienen preso y ustedes lo tienen que cuidar allí dentro. Que no se complique".



"A mi esposo le queda un año por cumplir injustamente y sé que mandaron a estos muchachos para eso, para que se complique", reiteró.

La mujer, que junto con el video escribió su determinación a evitar que "le fabriquen otro delito" a su esposo, subrayó que tampoco quiere que el muchacho que lo defendió en la discusión tenga problemas debido a esto.

La esposa del preso de conciencia responsabilizó a "Emilio jefe de la Prisión y al reducador , Primer Teniente Adniel Rodríguez Fleita" de cualquier cosa que pueda pasarle a su pareja en la cárcel.