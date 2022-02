"Te tendré en mis oraciones": responde reguetonero Farruko a carta de niño cubano preso del 11J

El reguetonero puertorriqueño Farruko respondió en su cuenta de Instagram a una carta del adolescente cubano Jonathan Torres Farrat, uno de los menores presos políticos por manifestarse pacíficamente el 11 de julio pasado en Cuba.

El cantante compartió la imagen de un artículo del portal de noticias CubaNet sobre la misiva, en la que Torres Farrat, de 17 años de edad, le pide apoyo y que le ayude a contar su verdad al mundo.

"Esto me llegó, no sé si es cierto, solo pido misericordia y te tendré en mis oraciones. Muchas veces he querido cambiar el mundo pero yo solo no lo puedo hacer; hay que poner de parte de todos. El cambio comienza por nosotros mismos", escribió Farruko en la red social.

Torres Farrat narra en la carta a Farruko los abusos que le ha tocado vivir en prisión a manos de sus carceleros, con la esperanza de que el reguetonero le ayude a contar su verdad.

"Te escribo esta carta porque eres mi artista favorito Farruko, contándote todo lo que he vivido solo por reclamar libertad. Quisiera que me apoyaras y que le contaras mi verdad al mundo. Te respeto y admiro mucho, quiero que seas mi padrino”, escribió.

También le cuenta de la golpiza que recibió por negarse a seguir las instrucciones de desnudarse de los carceleros tras una riña entre reos.

"Allí en mi cubículo un día se fajaron y sacaron a todo el mundo. Dijeron que nos encueráramos y yo no quise. Me mataron a galletas y a patadas por el piso. Yo no quise decirle nada a mi mamá para que no se preocupara, hasta que en la visita me vio los arañazos en el cuello", detalló el menor.

Torres Farrat fue arrestado el 13 de agosto, en su vivienda del municipio 10 de Octubre, en La Habana, un mes después de las protestas populares que sacudieron la isla el 11 de julio pasado.

A finales de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestó su preocupación por "los presuntos casos de detenciones de niños y niñas" reportados en Cuba, e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionaran información adicional verificada sobre estos casos.

A más de seis meses de los arrestos por las protestas, las autoridades cubanas reconocieron que 55 menores, "entre 16 y 18 años de edad", fueron procesados en relación con el 11J; de ellos, 28 permanecen bajo medida cautelar de prisión provisional, algunos con peticiones fiscales de hasta 23 años de cárcel.