Tania Bruguera gana el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2021

La artista y activista cubana Tania Bruguera fue reconocida este jueves con el prestigioso Premio Velázquez de Artes Plásticas 2021, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte de España y está dotado con 100.000 euros.

"Este es un premio no sólo a la labor de mi obra y mi carrera artística, sino un premio para el Arte Independiente cubano. Este galardón se suma a una larga lista de logros de artistas independientes de Cuba, ratificando que este movimiento difamado, maltratado y abandonado por las instituciones cubanas ha obtenido más logros y ha demostrado más reconocimiento que el que logra el Ministerio de Cultura. Los resultados obtenidos en la arena internacional por los artistas independientes demuestra que el MINCULT es una institución anticuada que ha dejado de jugar un papel en el mundo del arte internacional. Deberían reconocer que sus políticas del 349, 373, 370 y 35 no funcionan no van a parar al pueblo cubano ni a los artistas de hacer un arte libre. No van a poder tapar con una bienal que no ha pedido el pueblo su ineficiencia como institución y su complicidad con el Ministerio del Interior y la represión del régimen. Esta es la mejor respuesta al manotazo que le dio el ministro de cultura de Cuba a un joven escritor y periodista el 27 de enero pasado. Vuelvo a pedir la dimisión de (Ministro de Cultura) Alpidio Alonso y pido libertad para todos los presos políticos y del #11J Pido libertad y felicidad para mi pueblo. Abajo la Dictadura! ¡¡Patria y Vida!!", escribió la artista en sus redes sociales.

El jurado ha propuesto la concesión de este galardón a esta figura del movimiento 27N y creadora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) por “su activismo performativo riguroso y especialmente atento a las dinámicas contextuales socio-políticas”.

Además, agrega que "se ha valorado su revisión de las modalidades del arte de la conducta que suponen una dinámica de participación y cuestionamiento de los modos tradicionales de comportarse en el espacio público”.

Este galardón reconoce la obra de un creador en el ámbito de las artes plásticas en cualquiera de sus manifestaciones a los creadores españoles o de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

"Su trabajo como artista política se desarrolla en el campo de la performance. Firme defensora de la intervención del arte en la sociedad y de su poder transformador, sus obras se centran en cuestiones relacionadas con el poder y el control. Su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances o de sus protestas la ha llevado en distintas ocasiones a confrontaciones directas con el poder establecido", afirma un comunicado en que se anuncia el galardón a la artista nacida en La Habana en 1968.

El certamen destaca que Bruguera se formó en La Habana y el Instituto de Arte de Chicago. A lo largo de su carrera ha participado en eventos artísticos internacionales como documenta de Kassel, y las bienales de Venecia, São Paulo, Shanghái y La Habana, entre otras, así como en museos, galerías y centros de arte como Tate Modern (Londres), Santa Monica Museum of Art; Boijmans Van Beuningen Museum (Países Bajos), Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam (La Habana) y New Museum (Nueva York). Ha sido reconocida con premios internacionales como la Beca Guggenheim (EEUU), el Premio Príncipe Claus (Países Bajos) y el Meadows Prize (EEUU), entre otros.