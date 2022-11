Obras de más de un centenar de artistas cubanos en el Miami Art Week

Bajo el sugerente título “Tú sabes quién Tú eres” (“You Know Who You Are”, en inglés), la galería de arte El Espacio 23 de Miami, presentará obras de más de un centenar de artistas cubanos, durante la Semana del Arte de Miami, del 27 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2022.

Como parte del Miami Art Week, con más de sesenta exposiciones y eventos, el espacio de arte contemporáneo fundado por el coleccionista y filántropo Jorge M. Pérez en 2019, exhibirá obras cubanas adquiridas por el Pérez Art Museum de Miami a partir de 2017.



“En el contexto del arte y la cultura cubanos, conocerse a sí mismo, tener voz y defender sus creencias es un acto de rebeldía”, afirman los organizadores en clara referencia al título de la muestra.



“La historia fragmentada del arte cubano ha estado sometida a lecturas políticas, a la dicotomía de dentro y fuera -la isla y su diáspora-. Ha estado marcada por la omisión intencionada, por el olvido histórico de talentosos artistas cuyo exilio forzado o voluntario los extrajo del continuum histórico de la nación”, indican en la presentación.

La exhibición se anuncia como un recorrido por el pasado y el presente de Cuba, "deconstruyendo las jerarquías, reflexionando sobre las nociones de representación”, entendidas dichas “nociones” en las tramas raciales, la lectura de los géneros, los derechos humanos y los retos de la diversidad”.



Entre los artistas de diferentes épocas de la historia pictórica de Cuba, destacan Antonia Eiriz, Loló Soldevilla, Cundo Bermúdez, Waldo Balart, Tomás Esson, Wilfredo Lam, José Mijares, Amelia Peláez, la artivista Tania Bruguera y el prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara.



La comisaría de “You Know Who You Are” estuvo a cargo de las curadoras Anelys Álvarez y Patricia Hanna.