Suspenden condena y liberan al opositor cubano Hugo Damián Prieto Blanco

El régimen cubano suspendió el viernes en la noche la condena de un año de cárcel al opositor Hugo Damián Prieto Blanco, recluído en el Centro Correccional Toledo, en el municipio Marianao, La Habana.

Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata (FACOZT), había sido condenado en diciembre de 2018 bajo el delito de Peligrosidad Social Pre-delictiva, una figura penal a la que recurren las autoridades cubanas para juzgar a disidentes cubanos.

El opositor dijo a Radio Televisión Martí que fue conducido hasta "una casa de descanso en Melena del Sur", donde el agente de la Seguridad del Estado que se identifica como Mayor Dominic le lanzó fuertes advertencias por sus acciones cívicas.

“Me dejaron caer amenazas de que el día 1ro de Mayo no me van a trancar, pero sí me van a rodear (la vivienda) porque hay convocatoria para la plaza; que esté tranquilo con mi gente, que ya no coja más las calles”, explicó el expreso político.

A las fuertes advertencias, aseguró Hugo Damián, respondió “que hicieran su trabajo, que no me estuvieran coaccionando, yo no acepto coacción ni acepto nada”.

Una gestión necesaria

La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD), que lanzó el caso de Hugo Damián como parte de su alerta a la comunidad internacional sobre la represión y la falta de libertades en Cuba, emitió este sábado una nota de prensa celebrando la liberación:

“Es un éxito para quienes luchamos sin más arma que la razón y la Verdad, con pacifismo pero firmeza, con solidaridad; y sin ideologías pero con principios morales universales. Y es una esperanza para todos los que siguen bajo el yugo de la opresión, y para todos los demócratas que queremos compartir nuestro más preciado tesoro: la libertad. No deja de ser un pequeño, muy pequeño gran paso. Nos acordamos ahora de los más de 140 presos políticos de organizaciones de derechos humanos en Cuba, y los miles de presos políticos no adscritos a organizaciones, pero condenados por la misma acusación de Hugo Damián: “peligrosidad social pre-delictiva”.

​

CPD es coordinada desde Europa por el activista Javier Larrondo, en Cuba por Iván Hernández Carrillo y en Estados Unidos por Adolfo Fernández Saíz (estos últimos, exprisioneros políticos de la Primavera Negra de 2003.

En marzo pasado CPD hizo un llamamiento a diplomáticos y personalidades públicas por la liberación del opositor.

El horror carcelario

Prieto Blanco denunció hoy las malas condiciones carcelarias en Cuba, como la muerte de un recluso apodado “El Pinto”, que tuvo un dolor en el pecho y no recibió atención médica. “Después del puesto médico lo trancaron en la ampliación de un edificio que hay en Toledo… y ahí los presos gritando y gritando para que vinieran a abrile y a las 6 de la tarde le abrieron, cuando vinieron a sacarlo ya estaba muerto”.

Un método de tortura que ha sido denunciado en otras ocasiones desde dentro de cárceles de la isla, es explicado por prieto Blanco.

“La (prisión) 1580 (conocida como El Pitirre, en el municipio San Miguel del Padrón) tiene celdas de castigo (…) con argollas de tortura, esposan los pies y las manos a las argollas; a los presos (los dejan) ahí dos y tres días sin almorzar, sin comer, sin tomar agua, y después los sueltan y los dejan en las celdas, pero los esposan en forma de cruz”, explicó el expreso político, que pasó por ese centro penitenciario.

Finalmente Prieto Blanco agradeció a Cuban Prisoner Defender, Radio Martí y otras organizaciones la preocupación con su caso: “Yo les agradezco mucho, mi esposa Lázara Bárbara Sendiña me mantuvo al tanto de todo lo que hicieron las organizaciones internacionales, hermanos aquí en Cuba (….) Les agradezco a todo el mundo, a Radio Martí, a ustedes y a todos los que han estado velando por la integridad física de nosotros en las prisiones y de todos los presos políticos”.