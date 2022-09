Surge controversia entre RepresoresCubanos.com y Eduardo del Llano

El cineasta Eduardo del Llano rechazó su inclusión, este martes, en la compilación de Represores cubanos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

“Este escritor, guionista y director de cine ha incitado a la violencia contra los cubanos que en agosto de 2022 protestaron en las calles de Nuevitas y otros puntos de la Isla contra el gobierno”, indicó a Radio Televisión Martí el periodista Rolando Cartaya, responsable de Represorescubanos.com.

En un audio divulgado por el influencer cubanoamericano Luis Dener, Del Llano dice: "Muy cobardemente ha obrado la Policía. Tenía que haber reprimido mucho más violentamente. Hasta ahora lo que yo he visto es la Policía retrocediendo y una partida de energúmenos tirando piedras". Debido a dicha declaración, fue incluido en la mencionada lista.

“Como ya expliqué el otro día en una entrevista en el programa 23 y Flagler, eso fue un audio privado que le envié a un conocido, no un amigo, evidentemente, pero un conocido, en respuesta a algo que él había escrito que me había molestado y donde me refiero, específicamente, a las personas que tiraron piedras en las manifestaciones de Nuevitas”, respondió Del Llano a Radio Televisión Martí.

“De hecho, lo digo en el audio ‘la policía echando pa’ tras y unos energúmenos tirando piedras. No se refiere a la gente que se manifestó pacíficamente. Yo he hecho muchísimas declaraciones, muchas veces, de hecho, en julio, hice una publicación en mi Facebook donde hablaba con el gobierno cubano como si fueran dos socios en una cervecería y le decía: ‘Asere tienes que dejar que la gente se manifieste pacíficamente que eso es un derecho constitucional”, recordó el cineasta.

En un post en Facebook, Del Llano en un imaginario diálogo con el régimen le espeta: “Mira, no me cuadra la talla de que sigas utilizando el derecho a entrar o salir del país como un instrumento de presión. Si alguien comete un delito lo procesas, y si la cosa se prueba irá pá'l tanque, pero entretanto es un ciudadano que debe disfrutar de todos sus derechos”.

Más adelante lo conmina: “Y mira, ya va siendo hora de que permitas alguna que otra manifestación. Si piden permiso dáselo, bróder, no te hagas el largo, la gente tiene insatisfacciones y es normal que se impaciente y las exprese en la calle. ¿Que en estos días la cosa está enyerbá? Bueno, yo diría que precisamente por eso, pero si no te cuadra pues anuncia, qué sé yo, que a partir del 1 de agosto tendremos derecho a ejercer ese, ejem, derecho que nos da la Constitución”.

Por su parte, Cartaya considera que “el creador ha dado un giro desde sus posiciones críticas como coguionista de la censurada película ‘Alicia en el Pueblo de Maravillas’ y sus cortometrajes centrados en el personaje de Nicanor O’Donell, en los que ridiculizaba a la Seguridad del Estado, y ahora se ha convertido en un peligroso alabardero del régimen”.

“Ni siquiera el conocido trovador Silvio Rodríguez, de reconocida posición oficialista, justificó la violencia policial”, dijo el investigador.

Rodríguez escribió en su blog Segunda Cita el 29 de agosto de 2022, respecto a las protestas de la población: “Creo que nuestro gobierno comete un grave error cuando le impide al pueblo acciones de alivio. Esa contradicción habrá que resolverla o el pueblo va a acabar enfrentándose al gobierno".

En ese sentido contestó el director de “Monte Rouge”: “Jamás yo he dicho que hay que reprimir a la gente que se manifiesta pacíficamente, ahí me refería a los que fueron violentos porque la gente que son violentos y tiran piedras y agreden a los policías; la policía los reprime en todas partes del mundo, empezando por Estados Unidos”.

“O sea, no dije nada que no suceda en otras partes del mundo. Ahora pensar que con eso yo me refiero, que hay que reprimir a todo el pueblo cubano y sobre todo al pueblo cubano que se manifiesta pacíficamente, es una manipulación terrible y es sacar las cosas de contexto y no tiene nada que ver con lo que yo dije”, puntualizó Del Llano.

En 2021, en una transmisión a través de sus redes sociales, Del Llano había negado la existencia de represión policial en Cuba y afirmado que le ‘gustaría ver un video de la Policía dándole golpes a alguien".

“Yo no estoy a favor de la represión, pero sí creo que la policía tiene que defenderse porque todos los sistemas se auto defienden y en el caso de Nuevitas, hay videos por ahí de un tipo vanagloriándose de cómo le partieron la cabeza a la policía a pedradas, y que estaba tan seguro, incluso hubo gente que dio machetazos a la policía. De hecho, ese mismo tipo, unos días después, hizo otro video diciendo que uno de los policías había muerto a consecuencia de la golpiza que le dieron y que él se alegraba porque eso es lo que había que hacer con la policía y con todos los comunistas”, señaló el también narrador y agregó:

“A ese tipo de gente que hicieron eso, sí creo que tiene que castigarlos la ley, como pasa en cualquier país del mundo. Ya te digo, me da igual que me pongan en la lista que les dé la gana, pero yo jamás he reprimido a nadie y no estoy a favor de la represión en general. Jamás estoy a favor de la represión contra el pueblo que se manifiesta pacíficamente, pero sí contra los que se manifiestan violentamente, tiran piedras, tiran cócteles molotov, dan machetazos, hacen ese tipo de cosas porque eso es punible en cualquier parte del mundo”.

“Las más recientes declaraciones de Del Llano, siendo un conocido e influyente personaje público, le hacen un posible reo de un delito de incitación al odio o a la violencia que es penado en diversos grados en diferentes legislaciones nacionales e internacionales. Me gustaría recordar el caso de los locutores de la radio en Ruanda entre abril y julio de 1994”, señaló Cartaya.

“Estos locutores invitaban fríamente a asesinar a los miembros del grupo étnico tutsi durante la guerra civil con los hutus. Tal como Del Llano llama ‘energúmenos’ a los manifestantes cubanos, aquellos locutores les llamaban a los tutsis, cucarachas, serpientes y ratas a las que habría que matar. Al menos medio millón de personas murieron en Ruanda en diciembre de 2003”, añadió.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó por genocidio e incitación pública a cometerlo a tres de los responsables de los llamados “medios del odio”.

La incitación al odio o la violencia, desde el punto de vista jurídico, puede ser motivada por razones ideológicas o por motivos racistas, antisemitas, religiosas, de género, de identidad sexual, entre otros. Debe cumplirse también el hecho de que se cree una situación de violencia, hostilidad o discriminación contra ese grupo determinado.

“A mí me da igual la lista que me pongan, pero yo sí te digo una cosa: desafío a cualquiera del programa a que demuestre que yo alguna vez chivatié a alguien, participé en un acto de repudio, torturé a alguien, en definitiva, que por mi cuenta se afectó a alguien. Eso no lo va a encontrar nadie, porque eso nunca ha sucedido, jamás he reprimido a nadie”, recalcó el cineasta.

“Los que, como Eduardo del Llano, captan la atención de miles de personas y seguidores en las redes sociales, deberían mirarse en estos ejemplos y sopesar las posibles consecuencias de sus dichos y sus hechos, o atenerse en el futuro a una responsabilidad legal que, dicho sea de paso, no caduca”, concluyó el especialista de Represorescubanos.com, Rolando Cartaya.