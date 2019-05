Subsecretaria de Estado viaja a Argentina y Colombia

Un tiroteo en una escuela de Denver, Colorado, dejó este martes al menos siete estudiantes heridos, dos sospechosos detenidos y un tercero prófugo, de acuerdo con las autoridades locales.



Alguaciles del Condado Douglas, en el sur de Denver, junto con policías y personal de emergencia de jurisdicciones cercanas, respondieron poco después de las 14:00 hora local (20.00 GMT), a un tiroteo en una escuela secundaria de la zona.

Los hechos ocurrieron en la escuela STEM, en el área conocida como Highlands Ranch, según dijo en una rueda de prensa en las inmediaciones del centro escolar Holly Nicholson Kluth, subalguacil del Condado Douglas.



Según Nicholson Kluth, podría haber un octavo estudiante herido y hubo algún tipo de altercado cuando los atacantes ingresaron a la escuela, aunque se desconoce si el altercado fue con alguno de los agentes que custodian el centro o con personal docente que intentó detenerlos.

La subalguacil indicó que los heridos fueron "transportados a hospitales de la zona", pero no pudo precisar si había heridos de gravedad.



Además, dijo que se desconoce si hubo alguna denuncia anterior o algún aviso alertando del ataque, pero afirmó que "alguno de los estudiantes debe saber algo", por lo que pidió que "los que sepan algo, lo digan".



Nicholson Kluth explicó que, en este caso, se implementó el protocolo que fue evolucionando a partir de la masacre en la Escuela Columbine, también al sur de Denver, donde el 20 de abril de 1999 dos estudiantes mataron a 12 alumnos y a un maestro antes de suicidarse.



"La respuesta fue inmediata por parte de oficiales asignados a escuelas y de oficiales en patrulla. Cuando los oficiales llegaron, todavía escucharon disparos y creemos que se les disparó a ellos", anotó Nicholson Kluth.



"He estado aquí por 30 años. He visto muchas cosas. Pero esta comunidad es tranquila. Esto es inusual para nosotros", agregó la subalguacil.



"Múltiples agencias del orden respondieron de conjunto y recorren todavía el edificio hasta estar seguros de que ya no hay sospechosos activos", explicó la subalguacil, indicando que un escuadrón especializado aún no ha concluido con esa tarea.



Simultáneamente, el denominado equipo de reunificación coordina el reencuentro entre los estudiantes y sus padres y también se utiliza una "historia alternativa" para evitar que los estudiantes más pequeños se atemoricen.



En este caso, a los niños del jardín de infantes se les dijo, aprovechando la situación climática sobre Denver, que no podían salir de su escuela "por la tormenta eléctrica".



Toda el área permanece acordonada y cerrada al tránsito, por la actividad de ambulancias e incluso de un helicóptero médico. Por tal motivo, los padres deben dirigirse a un "punto de reunión" a 800 metros del establecimiento para recibir a sus hijo.



Todas las escuelas de la zona (entre 25 y 30) y otras de distritos cercanos están en estado de alerta, o "perímetro asegurado". La mayoría de esos centros cancelaron sus actividades vespertinas y nocturnas.



La STEM es un plantel que va desde jardín de infantes al grado 12 y está enfocada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.



(EFE)